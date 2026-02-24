日本相撲協会は24日、大相撲春場所（3月8日初日、エディオンアリーナ大阪）の番付を発表。先場所で06年夏場所の白鵬以来となる史上9人目の新大関優勝を果たし、初の綱獲りに挑む安青錦（21＝安治川部屋）が大阪府松原市で会見に臨んだ。

新入幕だった昨年の春場所から6場所連続で11勝以上を挙げるなど、スピード出世で番付を駆け上がってきた。「（昨年と比べて）立場も違うし、注目もされている。でも、やることは変わらない。お客さんに喜んでもらえるように」と話した。

初優勝を飾った昨年の九州場所から2連覇中で、春場所では双葉山、照国に並ぶ史上最速の大関2場所通過に挑む。「今までやってきたことをしっかりやる。まだまだなので。精いっぱい頑張る」。師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）は「これから始まるなという気持ち。しっかり稽古していきたい」と力を込めた。

3連覇を果たし、初土俵から所要16場所での横綱昇進となれば年6場所制以降では朝青龍の25場所を抜く史上最速（付け出しを除く）。新入幕から所要7場所での昇進なら大の里（25＝二所ノ関部屋）を抜くスピード記録となる。春場所千秋楽翌日の3月23日は22歳の誕生日。「去年は千秋楽だった。勝って三賞を獲れたので、いい誕生日だった。今回は、もうちょっと最高に近い誕生日を迎えられることが、あるかもしれないので、しっかりつかみたい」と意気込んだ。

新しい化粧まわしもお披露目。宿舎を構える幸南食糧株式会社から贈られたもので、おむすびが大きくあしらわれている。テーマは「結ぶ」。川西孝彦社長は「お米を取り扱う会社。安青錦には春場所で、また大きく飛躍していただいて、人の心の結びつけをしていただくことを願っている」と期待を込めた。大関らしく紫で、15個の星も描かれている。安青錦は「凄く素敵なデザイン。今日見るのが初めてなので、早くつけたい。素敵な化粧まわしをいただいて、横綱を目指してやっていく」と決意を示した。