今回は、結婚から2年後、妻が変わってしまったエピソードを紹介します。

妻と顔をあわせるのが憂鬱で仕方ない

「結婚して3年になります。結婚当初は将来家を買うために貯金するなど、堅実に暮らしていました。しかし2年目を過ぎた頃から、妻は浪費が激しくなりました。高価なブランド品を次々に買うようになり、妻に聞くと『私の給料で買ったからいいでしょ？』と言ってきます。

最近妻はリボ払いでブランド品を買っているようで、かなり心配です。それに、俺のクレジットカードを勝手に使ったことも発覚しました。でも妻とは一生添い遂げるつもりで結婚しましたし、『これぐらい我慢しなきゃダメだよね……』と思っています。ただ正直、毎日妻と顔をあわせるのが憂鬱で仕方ありません」（体験者：20代男性・会社員／回答時期：2025年5月）

▽ この男性は奥さんにひたすら我慢しているそうですが、きちんと言うべきことは言った方がいいですよね。このままじゃ結婚生活も危うい気がします……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。