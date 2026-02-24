『買取大吉』が日本代表のオフィシャルパートナーに…“世界へ挑戦し続ける姿勢に強く共感”と経緯を説明

公益財団法人日本バスケットボール協会（JBA）は2月24日、買取専門店『買取大吉』を運営する株式会社エンパワーとのオフィシャルパートナーシップ契約の締結を発表した。

『買取大吉』はリユース品の買取専門店として、「皆さまの大切な思い出を、次につなぐ」ことを使命に、地域に根ざした買取専門店として全国で店舗展開を進める。現在では1500店舗を超える店舗数を誇る、国内リユース市場をけん引する企業。今回の発表で同社は、バスケットボール日本代表「AKATSUKI JAPAN」の「バスケで日本を元気に！」というJBAの理念と、世界へ挑戦し続ける姿勢に強く共感し、オフィシャルパートナーとして協賛すると、協賛に至った背景を説明した。

『買取大吉』は、バスケットボール日本代表「AKATSUKI JAPAN」への協賛を通じて、リユースという選択肢を、より多くの方にとって身近で前向きなものとして届けていきたいと伝え、この取り組みを通じてスポーツが生み出す熱量とともに、リユースの価値や循環する社会の大切さを日本中に発信し、人と地域と未来をつなぐ存在であり続けることを目指すという。

