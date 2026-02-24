暫定処分で出場停止も…ベンフィカMFプレスティアーニは敵地R・マドリー戦に帯同する可能性
ベンフィカMFジャンルカ・プレスティアーニが暫定的出場停止処分を受けたレアル・マドリー戦に帯同する可能性があるようだ。スペインメディア『アス』が伝えている。
プレスティアーニはUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメントプレーオフ第1戦に出場した際、相手FWビニシウス・ジュニオールに対して差別的な言動をした疑いがあるとして欧州サッカー連盟(UEFA)から調査を受けている。UEFAは25日に行われるR・マドリーがホームの第2戦を前にした23日、調査中としつつ暫定的に1試合の出場停止処分を下すことを決定した。
ベンフィカはUEFAの決定を受け、公式サイトを通じて「調査中にも関わらず選手を欠くことになるのを遺憾に思う」と声明を発表。次戦まで期間が短いため処分が覆る可能性は低いとしつつ、暫定的出場停止処分の決定に対して控訴することも明らかにした。
また、スペインメディアによるとベンフィカはR・マドリー戦の遠征メンバーにプレスティアーニを加える可能性があるという。試合前に処分が覆えれば出場可能になるが、出場停止のままだった場合はスタンドからの観戦になる可能性も。『アス』は「セキュリティ上の問題を引き起こす可能性もある」と指摘し、敵地でスタンド観戦した場合の混乱を懸念している。
なお同メディアはポルトガルメディア『レコード』の報道として、プレスティアーニが改めて差別的な言動を否定したことを伝えている。22日のトレーニング時にチームメイトに対し、ビニシウスへの人種差別的な言動は行っていないことを主張するとともに、相手選手の告発に対する憤りを示したようだ。
プレスティアーニはUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメントプレーオフ第1戦に出場した際、相手FWビニシウス・ジュニオールに対して差別的な言動をした疑いがあるとして欧州サッカー連盟(UEFA)から調査を受けている。UEFAは25日に行われるR・マドリーがホームの第2戦を前にした23日、調査中としつつ暫定的に1試合の出場停止処分を下すことを決定した。
また、スペインメディアによるとベンフィカはR・マドリー戦の遠征メンバーにプレスティアーニを加える可能性があるという。試合前に処分が覆えれば出場可能になるが、出場停止のままだった場合はスタンドからの観戦になる可能性も。『アス』は「セキュリティ上の問題を引き起こす可能性もある」と指摘し、敵地でスタンド観戦した場合の混乱を懸念している。
なお同メディアはポルトガルメディア『レコード』の報道として、プレスティアーニが改めて差別的な言動を否定したことを伝えている。22日のトレーニング時にチームメイトに対し、ビニシウスへの人種差別的な言動は行っていないことを主張するとともに、相手選手の告発に対する憤りを示したようだ。