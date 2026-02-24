¥«¥á¥é¤Î¥Ê¥Ë¥ïµþÅÔÅ¹¤¬Hasselblad¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¥É¤Ï2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¥Ê¥Ë¥ï¥°¥ëー¥×¤È¤Î¼è°ú³«»Ï¤ËÈ¼¤¤¡¢¥«¥á¥é¤Î¥Ê¥Ë¥ï µþÅÔÅ¹¤ÇHasselbladÀ½ÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤ò»Ï¤á¤¿¡£
µþÅÔ¡¦»Í¾ò²Ï¸¶Ä®¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢Hasselblad¤Î¥«¥á¥éËÜÂÎ¤ä¸ò´¹¥ì¥ó¥º¤ò¼Âµ¡¤Ç»î¼Ì¤Ç¤¤ë¡Ö¥¿¥Ã¥Á¡õ¥È¥é¥¤ ¥¹¥È¥¢¡×¤È¤·¤ÆÅ¸³«¡£Å¹Æ¬¤Ç¤Ï1²¯²èÁÇ¤ÎÃæÈ½¥ß¥éー¥ì¥¹¥«¥á¥é¡ÖX2D II 100C¡×¤ä¡Ö907X & CFV 100C¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸ò´¹¥ì¥ó¥º¡ÖXCD 2,5/55V¡×¡ÖXCD 2.8-4/35-100E¡×¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£
¶áÇ¯Hasselblad¤Ï¥×¥í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ï¥¤¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÁØ¤Ë¤â»Ù»ý¤¬¹¤¬¤ê¡¢¼Âµ¡¤ò»î¤·¤ÆÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£µþÅÔ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¼Âµ¡ÂÎ¸³¤Îµ¡²ñ¤¬¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢µþÅÔ»ÔÃæ¿´Éô¡Ê»Í¾ò²Ï¸¶Ä®¥¨¥ê¥¢¡Ë¤Ç¤Î¾ïÀßÅ¸¼¨¤Ë¤è¤ê¡¢¹ØÆþÁ°¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Å¹ÊÞÌ¾
¥«¥á¥é¤Î¥Ê¥Ë¥ï µþÅÔÅ¹
±Ä¶È»þ´Ö
10»þ30Ê¬～19»þ30Ê¬
½êºßÃÏ
µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è»Í¾òÄÌ¸æ¹¬Ä®À¾ÆþÆàÎÉÊªÄ®372ÈÖ