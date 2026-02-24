BOYNEXTDOORが、彼らの基地となるトモダチベースで毎話登場するアーティストや俳優などの様々なゲストと遊び・語り・そして“トモダチ”になる冠番組「BOYNEXTDOOR トモダチベース」。

4月11日 (土) 14:30〜 日本テレビで放送開始 （全8回）。未公開映像を追加した特別版をHuluで独占配信。初回放送に先駆け、番組ビジュアルと番組公式ホームページを公開！

番組公式ホームページ： https://www.ntv.co.jp/bndtomodachi/

番組公式X：＠BNDtomodachi

2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューした、BOYNEXTDOOR。翌年2024年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集める実力派の6人ボーイグループ BOYNEXTDOOR日本初の冠番組。

次世代を担うボーイグループとして大きな期待が寄せられ、世界中に多くのファンを抱える彼らがこっそり抱える1つの悩み…それは「まだ日本の“トモダチ”が少ないこと…」。この番組は、BOYNEXTDOORの6人が集う架空の空間「トモダチベース」に、アーティストや俳優など様々なゲストが登場。BOYNEXTDOORとゲストが一緒に遊び、語り合い、そして番組が終わる頃には“トモダチ”になる！

BOYNEXTDOORのトモダチ作りに寄り添う、オリジナリティ溢れるトークバラエティ番組。ゲストとの会話の中で垣間見える、BOYNEXTDOORメンバーの自然体の素顔にもぜひご注目！

【放送概要】

■放送日：初回放送 2026年4月11日（土）14:30〜

以降、毎週土曜日14:30〜15:00 日本テレビにて放送予定（全8回）

【配信概要】

■BOYNEXTDOOR トモダチベース Hulu特別版

番組放送後 土曜15:00から Huluにて独占配信スタート

地上波放送にHuluだけの未公開映像を追加した特別版

■BOYNEXTDOOR トモダチベース 見逃し配信

番組放送後 土曜15:00から Hulu、TVer、日テレTADAにて配信スタート