『名探偵コナンカフェ』今年のテーマは港町レトロ 豪華なメニュー発表「萩原千速のレモン風味のみぞれ餡パスタ」など続々
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日）の公開を記念して、「名探偵コナンカフェ」を全国6都市8会場にて、4月10日より順次期間限定オープンすることが決定した。あわせて提供メニューやグッズなどが発表された。
【写真】オシャレすぎる！萩原千速のレモン風味のみぞれ餡パスタ・プリン＆アイスなど
2026年、「名探偵コナンカフェ」のテーマは、“港町レトロ”。港町に佇むレンガとステンドグラスが印象的な西洋館をイメージした、おしゃれでクラシカルな雰囲気のキービジュアルとなっている。江戸川コナンをはじめ、神奈川県警の萩原千速、横溝重悟、さらに毛利蘭、世良真純、松田陣平、萩原研二が、レトロモダンな装いでカフェを訪れている。
今年のコナンカフェは通期メニューが3品あり、他にも前期／後期で切り替わるメニューを豊富に用意。前期メニューは港町にあるレトロモダンな洋食屋をイメージし、ビーフシチューハンバーグやナポリタン、プディング・ア・ラ・モードなど、どこか懐かしさを感じるメニューとなっている。
前期期間中は、レトロモダンなメニューと店内の雰囲気を楽しめる。さらに期間限定で、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念したメニューも提供し、後期メニューの詳細は4月27日に発表される。
さらに、オリジナルのデフォルメイラストや描きおろしイラストを使用したカフェオリジナルグッズや、特典なども多数展開を予定している。
予約特典 2種類の予約方法を実施
▼「通常予約（税込715円/１名）」をご利用のうえ、メニューをご注文いただいた方に、以下ノベルティをプレゼント。
「招待状（ランダム7種）」
▼「プレミアムノベルティ付き予約（税込3,850円/１名）」をご利用のうえ、メニューをご注文いただいた方に、以下ノベルティをプレゼント。
「招待状(ランダム7種)」
「選べるプレミアムアクリルキーホルダー(全7種）」
「プレミアムアクリルスタンド(全1種)」
「カラビナ付きクリアポーチ(全1種)」
「プレミアムナゾトキブック(全1種）」
「ショッパー(全1種)」
その他の特典
■来店特典：カフェをご利用のうえ、メニューをご注文いただいた方に「ナゾトキブック（全1種）」をプレゼント
■ドリンク注文特典：カフェでドリンクメニューをご注文いただいた方に「オリジナルコースター（ランダム12種）」を1品につき1枚プレゼント。
※前期／後期でデザインが異なります。
メニュー
通期メニュー
●“風の”ビーフシチューハンバーグ 税込2,190円
●“風の”ビーフシチューハンバーグ 税込2,190円
●蝶ネクタイ型ライスセット +税込890円
●コナンワッフル＆パンセット +税込890円
●江戸川コナンのショートケーキ 税込1,590円
●江戸川コナンのブルーチェリードリンク 税込1,090円
●毛利蘭の苺クリームソーダ 税込1,090円
●萩原千速の青い檸檬ソーダ 税込1,090円
●横溝重悟の抹茶ラテ 税込1,090円
●世良真純のメロンクリームソーダ 税込1,090円
●松田陣平の林檎エード 税込1,090円
●萩原研二のマスカットエード 税込1,090円
●ボトルドリンク（全2種） 税込各1,990円
前期メニュー
●白い羽舞うナポリタン〜風の女神〜 税込1,790円
●堕ちゆくライスカレー〜黒き堕天使〜 税込1,790円
●天使のプディング・ア・ラ・モード 税込1,590円
●堕天使のチョコバナナパフェ 税込1,590円
劇場版公開記念メニュー
●萩原千速のレモン風味のみぞれ餡パスタ 税込1,890円
●天使VS堕天使ドリンク――振り落とされるなよ、少年―― 税込1,190円
オリジナルグッズ
●缶バッジ レトロver. （ランダム12種） 税込605円
●缶バッジ マリンver. （ランダム12種） 税込605円
●缶バッジ 描き下ろしver. （ランダム7種） 税込605円
●アクリルキーホルダー レトロver. （ランダム12種） 税込770円
●アクリルキーホルダー マリンver. （ランダム12種） 税込770円
●ポストカード（ランダム7種） 税込550円
●アクリルブロック（ランダム7種） 税込1,210円
●巾着（全3種） 税込各1,540円
●エコバッグ 税込2,640円
●蝶ネクタイ型にたためるブランケット 税込3,850円
●晴雨兼用折りたたみ傘 税込5,280円
●クッキー缶 税込1,430円
＜その他＞
・ミニアクリルスタンド レトロver. （ランダム12種） 税込990円
・ミニアクリルスタンド マリンver. （ランダム12種） 税込990円
・アクリルチャーム（ランダム7種） 税込990円 ※後期販売開始
・アクリルスタンド（全7種） 税込各1,540円
・A4クリアファイル（全7種） 税込各550円
・A4クリアファイル2枚セット 税込770円
・マスキングテープセット 税込990円
・メッセージカードセット 税込990円
・缶入りステッカーセット 税込1,650円
・コインケース 税込1,540円
・コースターホルダー 税込1,540円
・クリアファイルホルダー 税込1,870円
・鍋敷き 税込1,650円
・バンダナハンカチ 税込1,760円
・グラス（全2種） 税込各2,420円
・パズル 税込2,750円
・スペシャルバッグ 税込5,830円
・ぬいぐるみ 税込3,850円※後期販売開始
・瓶入りキャンディ 税込1,650円
・ロールケーキ（全2種） 税込各324円
・サイダー 税込972円
