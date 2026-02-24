きょう（火）は西から雨雲が広がり、あす（水）にかけて広い範囲で本降りの雨となる見込みです。気温の上昇と雨の影響で雪解けが進む所がありそうです。なだれや落雪など注意が必要です。

きょうの午後は、西日本で雨の範囲が広がるでしょう。九州、中国、四国は夕方前後から雨の降る所が多く、夜には西日本の広い範囲で雨が降りそうです。東日本や北日本も雲が広がりやすく、関東から東北も夜は雨や雪の降り出す所があるでしょう。

あすの朝には東日本から東北も広く雨が降り、東北は雪の降る所がある見込みです。九州、中国、四国と東北は日中はやんでくる所が多くなりますが、紀伊半島から関東はあすの日中も本降りの雨で、まとまった雨になる所が多いでしょう。

きょうはきのう（月）よりも気温の低い所が多くなりますが、それでも西日本や東日本は20℃くらいまで上がる所があり、この時季としては気温が高くなりそうです。

＜きょう24日（火）の各地の予想最高気温＞

札幌： 3℃ 釧路： 5℃

青森： 5℃ 盛岡：10℃

仙台：12℃ 新潟：13℃

長野：14℃ 金沢：14℃

名古屋：20℃ 東京：19℃

大阪：20℃ 岡山：18℃

広島：16℃ 松江：14℃

高知：20℃ 福岡：13℃

鹿児島：22℃ 那覇：24℃

ただ、きょうはまだ気温が高い所も、あすには気温が大幅に低くなる所がある見込みです。気温の変化にご注意ください。また、雪の多い地域では気温の上昇と雨の影響で雪解けが進む所がある見込みです。なだれや落雪など注意が必要です。