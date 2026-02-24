岡田准一、16歳で一人暮らし 当時“唯一安心していける場所”はマクドナルド アルバイト体験にも意欲
俳優の岡田准一、お笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）が24日、都内で行われたマクドナルド「プレミアムローストコーヒー」リニューアル発表イベントに登壇した。
【写真】仲良しでかわいい…！岡田准一からポテトをもらう赤木裕
岡田は「東京に出てきた時に、家を出た反対側にマックがあった。東京で知らない世界で初めて一人暮らししたときに、変わらないマックがあってそこだけが安心して仕事以外で行ける場所がマクドだった」と回想。「東京に来てびっくりするから入りづらかった」と16歳の初々しい思い出を明かした。
そんな岡田が「生まれ変わったらやってみたいこと」は「マクドナルドでアルバイト」。「普段、CMでもお客さん側の役が多くて。そろそろ店員サイドも…。『いらっしゃいませ！』ってスマイルを…年齢あがって圧が増えて爽やか度がなくなってるんじゃないか、すごく気にしてる」と苦笑する。
きむらが「お客さんが緊張するのでは」と指摘すると、岡田は「バレないと思うんですよね」と自信。赤木は「僕、（店員に）岡田さんがいたら帰っちゃいます。『変えてください』って言っちゃうかも」と恐縮していた。
岡田が出演する「プレミアムローストコーヒー」新CMは25日から放送開始。
