女優のMEGUMI（44）が、23日放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。自身がグラビアアイドルとして活動していた時代にSNSがあったら？ という問いに答えた。

番組には現在グラビアアイドルとして活躍する森脇梨々夏、STU48の工藤理子、榎原依那が出演し、現在の仕事内容などを語った。見届け役として、錦鯉の渡辺隆も出演した。

渡辺は「ママ（MEGUMI）の時代にSNSがあったらどういう投稿とか（する？）」と質問した。

MEGUMIは「“おっぱいから上が顔だ”って育ってきたもんですから、そこ全開出していこうってマインドでおりましたので、『今日ラーメン食べに来たよ』って谷間が出てる。『気づいてねぇよ』って顔して、自分でちょっと出して写真撮ってたと思う」とテクニックを語った。

またMEGUMIは「急にバナナ食べてみたり」とボケて、グラビアアイドル陣を笑わせた。

森脇は「イヤだ〜！」と反応するも、渡辺は「見たいなぁ…」と反応し笑った。

MEGUMIは「やたらフルーツを食べさせられた。食べないですか？」と当時を明かした。森脇は「イチゴの練乳がけとか」。MEGUMIは「スイカをこぼしたりとか。おっぱいに」と当時の撮影シチュエーションを明かした。