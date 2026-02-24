3月開催のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けた侍ジャパンの宮崎事前合宿は24日、最終日を迎えた。練習終了後に手締めが行われ、近藤健介外野手（32）が周囲への感謝を示し、大会に向けての決意を表明した。

同外野手は初めに「素晴らしい環境を整えてくださった宮崎県、関係者の皆様、本当にありがとうございました。そして、毎日球場に足を運んでいただいたファンの皆さん、本当にありがとうございました」と感謝。そのうえで「言いたいことはただ一つです」と前置きし、強い思いを口にした。

「最高の景色を見て、最高のチームとなって終われるように、日の丸の重みを背負って全身全霊で戦っていきたいと思います。最後に、ここ日本に帰ってきて皆さんと喜びを分かち合えるよう頑張りたいと思いますので、ご声援よろしくお願いします」

近藤は前回大会では大谷翔平の前の打順の2番に入り、打率.346、出塁率.500を記録して世界一に大きく貢献した。「MLB.com」でも各国のキープレーヤーして紹介された。打線のカギを握る男が、強い気持ちで2大会連続の頂点へと歩みを進める。