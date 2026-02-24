俳優岡田准一（45）が24日、都内で「マクドナルド『プレミアムローストコーヒー』リニューアル発表イベント」に登壇した。

3年ぶりにプレミアムローストコーヒーがリニューアル。かねてマクドナルドのコーヒーが好きだといい「マクドのコーヒーおいしいで！」と周囲に勧めていたという。大阪出身であることから、マクドナルドの呼び名は「マクド」。親しみを込めてアピールした。

「マクド」との縁は深く、「東京に来て初めて1人暮らしをした時、そこ（マクドナルド）だけが安心して行けた。他はびっくりするというか、入りづらくて」と語った。

リニューアルしたコーヒーを味わい、「朝飲んでも夜飲んでもちょうどいい」と安心感とともに感想を述べた。ポテトと一緒に味わい、ともに登壇したお笑いコンビたくろうにもお裾分け。一方、たくろうが味わったホットドーナツをもらうことはなく、おねだりをする場面も。

この日のテーマに合わせて自身がリニューアルするならとの質問には「マクドナルドでアルバイト」と回答。「普段CMとかもお客さんの役が多くて、そろそろ店員サイドの『いらっしゃいませ！』をやりたい。年齢が上がって爽やかさが無くなってきているんじゃないかなと思うので、スマイルで」と理由を話した。スタッフとして店に立っても「バレないんじゃないかな」と自信を見せた。