SEVENTEEN（セブンティーン）のDK（ドギョム、29）が、人気電子コミック「華山帰還」のオリジナルサウンドトラック（OST）を歌った。23日に累積ダウンロード数が7億回を超えたウェブ原作の人気作のOSTが同日、公開された。

21年に連載を開始した「華山帰還」は22年「大韓民国コンテンツ大賞文化体育観光部長官賞」を受賞し、24年漫画・電子コミック利用者調査で、韓国読者が最も楽しんだ電子コミック1位に選ばれるなど、作品性と大衆性を証明している。

韓国メディアのMHNスポーツは24日、「華山帰還」シーズン3の5番目のOSTとなった「負け方は学んだことがないから」について「速いテンポの爽やかな雰囲気が際立つポップロック・ジャンルのバンド曲で、冬を乗り越えて咲く花のように、絶望の中でも希望を失わずに前へ進むヒーローたちの物語を描いている」と紹介。「ダイナミックなバンドサウンドに加わったDKの柔らかいが力強いボーカルは、作品の登場人物たちの揺るぎない意志と成長の物語を鮮やかに描き出し、聴く者に強い没入感と胸が高鳴る感動を届ける」と伝えた。