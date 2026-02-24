道枝駿佑×生見愛瑠『君が最後に遺した歌』、劇中曲「君と見つけた歌」MV＆場面写真解禁
なにわ男子・道枝駿佑が主演し、生見愛瑠がヒロインを演じる映画『君が最後に遺した歌』より、生見演じる劇中アーティスト「Ayane」による劇中曲「君と見つけた歌」のMVと、対称的な綾音（生見）と春人（道枝）を写した場面写真が解禁された。
【動画】春人（道枝駿佑）と綾音（生見愛瑠）が初めてつくりあげた、映画の序曲となる「君と見つけた歌」のMV
本作は、デビュー作『今夜、世界からこの恋が消えても』で第26回電撃小説大賞を受賞した一条岬の2作目の同名小説を映画化したラブストーリー。主演に映画初単独主演となる道枝、ヒロインに生見を迎え、“歌をつくる”時間を共にしながら、恋心を抱くも運命に翻弄され、それでも互いを愛おしむ2人の、たった10年間の恋を描く。生見は本作で歌唱とギターに初挑戦する。
この度、生見演じるAyaneによる劇中曲「君と見つけた歌」のMVが解禁。詩作を趣味とする春人に、綾音が「歌詞をつくって欲しいの」とお願いし、二人が初めて一緒に作り上げた思い出の楽曲だ。
「世界が雨音なら 何も見えなくていい」「未来も過去もいらない」という歌詞には、「発達性ディスレクシア」を抱え、生きづらさを感じてきた綾音と、夢を持つことなく将来を描けなかった春人の、それぞれの葛藤や境遇が重なり、その思いを歌に込める。
それは互いを見つめる時間となって、「世界が背を向けても 守りたい人がいる」と、少しずつ大切な関係になっていくことで、「闇に浮かび上がるは 君と見つけた歌」「闇を裂いて今を照らすよ」という前向きな歌詞へと変化を遂げていく。紡いだ言葉と奏でられる歌、何かが欠けたもの同士が互い補うように支え合い、未来へ踏み出す勇気を与えてくれるメッセージソングだ。
MVは、綾音の叔父・マサ（萩原聖人）が営むトラットリアでのクリスマスライブシーンから。三木孝浩監督が自らMVのディレクションを手掛け、ケンさん（新羅慎二）をはじめとするマサのバンド仲間と共に、バンドアレンジされた「君と見つけた歌」をAyaneが初披露。映画の世界観をより深く味わえる、MVとなっている。
さらに、ステージで熱唱する綾音と、複雑な想いで見守る春人の場面写真を解禁。
MVで登場する劇中のクリスマスライブシーン。堂々たる歌声で会場を沸かせ、心の底から音楽を楽しむAyaneの姿を目の当たりにした春人は、感動に震える反面、Ayaneの才能に羨望の眼差しを向け、持たざる自分との距離にわずかな嫉妬をにじませる。
春人を演じた道枝は、「ひとつの感情ではない」と、春人の繊細な心の機微を表現することを意識したという。そんな音楽を愛し、楽しみながらパフォーマンスを披露するAyaneと、複雑な想いでAyaneの歌声に聞き入る春人の、対照的な二人を写した場面写真となっている。
映画『君が最後に遺した歌』は、3月20日全国公開。
