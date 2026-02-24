【「Victrix Pro FS-12」ほか】 セール中

Amazonにて、Victrix製コントローラーの対象製品が割引価格で販売されている。

今回セールの対象となっているのは、レバーレスアケコン「Victrix Pro FS-12」とワイヤレスゲーミングコントローラー「Victrix Pro BFG」。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Victrix Pro FS-12

参考価格：34,093円

セール価格：29,800円

割引率：13％

トーナメント用に開発された本製品は、持ち運びに便利なキャリングハンドルとケーブルオーガナイザーを装備し、コントロールバーには素早い調整に必要なボタンが配置されている。バックパネルから簡単にアクセスできるレイアウトになっているため、コンポーネントの交換やカスタムも簡単に行なえる。三和電子のボタンを採用。

Victrix Pro BFG

参考価格：24,480円

セール価格：22,800円

割引率：7％

ワイヤレス/有線の切り替えと高音質オーディオモードスイッチにより、プレイステーション 5/プレイステーション 4/PCデバイスを簡単に切り替えることが可能。PS5のSony 3D Audioに対応したコントローラーの3.5mmヘッドセットジャックで、高品質のオーディオを楽しめる。

左モジュールは180度回転させることができ、標準的なプレイステーションのスティック構成とオフセットスティック構成でプレイすることができる。さらに右モジュールを6ボタンのファイトパッドに交換することでPADで格闘ゲームをプレイ可能。

また、4つの背面ボタンに好きなボタンをマッピングでき、プレイ中のより素早い入力をサポート。背面のクラッチスライダーを使用すればクラッチトリガーの沈み込み位置を好みに合わせて5段階で調整できる（ヘアトリガーモード有り）。無線/有線接続の両方に対応。

※参考価格、セール価格、割引率は執筆時点のものです。