『六本木』鼠先輩、最高月収がケタ違い 今も振り込まれ続ける歌唱印税額も告白
「ABEMA」オリジナル“人生再スタートバラエティ”『資産、全部売ってみた』が19日にスタート。#1では、“自身の象徴”ともいえる誇らしい資産を売ったら一体いくらになるのか、その価値を数字化する「こじうり（誇示売り）企画」に歌手の鼠先輩が登場。大ヒット曲『六本木〜GIROPPON〜』の“歌唱印税の権利”を売却した場合の金額が査定された。
【写真】こんなにつぶらな瞳だったんだ サングラスを外した鼠先輩
この番組は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する、全3話の“人生再スタート応援バラエティ”。番組MCは、小島瑠璃子と平成ノブシコブシの吉村崇の2名が務める。
2008年の大ヒット曲『六本木〜GIROPPON〜』でブレイクした鼠先輩は、当時について「一番稼いだ月で1200万円」と振り返った。現在は地方営業が中心で、出演料は「最低3万〜5万円、最高で100万円」と明かした。
また「歌唱印税は未だに入ってきます。テレビで歌が流れたり、ラジオで流れたり、サブスクだったり」と３ヵ月に一回、2〜3万円の歌唱印税が振り込まれると説明。さらに都内に7000万〜8000万円相当の一軒家を所有し、店舗プロデュースでは年間約100万円の収益もあることが紹介され、スタジオは驚きに包まれた。
番組では、そんな鼠先輩に「『六本木〜GIROPPON〜』の歌の権利、売りませんか？」と交渉を持ちかける。鼠先輩は「権利を売る？ 売れないんじゃないですか？ いきなり何ですか」と困惑しつつも、話が進むと「100万円くらいで売れればありがたい」と予想を口にした。
一方で、売却には条件があるといい、「歌っていいなら売ります。歌っちゃいけないなら売らない。営業行けなくなっちゃう」と本音を吐露。「俺から『ぽっぽ』取ったら何も残らない」と、自身にとって楽曲が“資産”以上の存在であることをにじませた。
また、「仮に売れたら、そのお金を元手にやりたいことは？」と問われた鼠先輩は、「ネズミ駆除の会社とか」と意外な構想を告白。「本当の話、数年前にネズミ駆除の会社に話を聞きに行った」と明かし、実は以前から関心があったことを語った。
しかし当時は「資金がない。資金と知恵」と、現実的な壁もあったという。そこで相談相手として名前を挙げたのが、清掃業で起業した元お笑いコンビ・カラテカの入江慎也。鼠先輩から相談を受けた入江は、「めちゃくちゃ良いじゃないですか。初期費用もそんなにかからないと思う」と背中を押しつつ、「確実に“名前貸し”やりそうじゃないですか。それだと絶対上手くいかない」と釘を刺し、成功のための重要な視点を提示した。
そして番組終盤では、スタジオに鼠先輩が登場。資産・権利の活用を支援する会社レナトスの岡崎真洋氏が『六本木〜GIROPPON〜』歌唱権の査定を担当したが、提示された金額はなんと「55万円」。まさかの査定額に、鼠先輩は思わず「帰れ！ お前もう帰れ！」と投げやりなツッコミを入れた一方、MCの吉村は「買おうかな！ 55万だったら」と反応し、スタジオは笑いと驚きに包まれました。その後、“なぜ55万円なのか”という説明を聞いた吉村が「もし「作詞・作曲・歌唱を売ってたら...？」と質問。そこで新たに提示された金額とは...？ 果たして、鼠先輩は『六本木〜GIROPPON〜』売却を決断したのか！？
『資産、全部売ってみた』#1はABEMAで無料配信中。
