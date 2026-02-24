¤É¤ÎAI¤ò»È¤¦¡©¡ÖPerplexity¡×¤¬Galaxy AI¤Ë²ÃÆþ
Samsung¤¬Galaxy AI¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³ÈÂç¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎÀ¸À®AI¤òÅý¹ç¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Ï¥Õ¥é¥°¥·¥Ã¥×¤ÎGalaxy¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¸¡º÷AI¤Î¡ÖPerplexity¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ï¸ø¼°¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI¤¬Æü¾ï¤Î¥¿¥¹¥¯¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¶¯Ä´¡£¤µ¤é¤ËGalaxy AI¤òOS¤Î¿¼¤¤ÉôÊ¬¤ËÄ¾ÀÜÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢¸ÄÊÌ¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢À¸À®AI¤¬¥¢¥×¥ê¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¼«Á³¤ËÏ¢·È¤·¡¢¥¢¥×¥ê´Ö¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ä¥³¥Þ¥ó¥É¤Î·«¤êÊÖ¤·¤¬¸º¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢½¾Íè¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥×¥ê¤´¤È¤ËÁàºî¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥á¥â¤Ë¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ»þ·×¤Ç¥¢¥é¡¼¥à¤òÀßÄê¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Îºî¶È¤ò¡¢¥¢¥×¥ê¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯½èÍý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ê¸Ì®¤Î¤â¤È¡¢º£¸å¤ÎGalaxy¥Õ¥é¥°¥·¥Ã¥×µ¡¤Ç¤Ï¡ÖHey, Plex¡Ê¥Ø¥¤¡¢¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤³¤È¤ÇPerplexity¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤»¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎBixby¤äGoogle Gemini¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Perplexity¤â¼ê·Ú¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËPerplexity¤Ï¡¢Samsung Notes¡¢»þ·×¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡¢¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î¤Û¤«¡¢°ìÉô¤Î¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£À½¥¢¥×¥ê¤Ë¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤¿¤À¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¥¢¥×¥ê¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Galaxy¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏBixby¤äGemini¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¹¥¤ß¤ÎAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê½ÀÆð¤ÊÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëSamsung¤Î¿·À½ÉÊÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖGalaxy Unpacked¡×¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤¬¹½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÀïÎ¬¤ÎÌ¤Íè¤¬¾Ü¤·¤¯¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Source: Samsung Via: The Verge
