菅井友香写真集『たびすがい』アクスタ付きスペシャル版の予約販売開始！
2月14日発売の菅井友香の最新写真集『たびすがい』（ワニブックス）より、写真集とアクリルスタンドがセットになったSPECIAL版の発売が決定した。
【写真】菅井友香『たびすがい』SPECIAL版についてくるアクリルスタンドはこちら！
2月14日に発売された菅井友香の最新写真集『たびすがい』は、沖縄・座間味島への旅を通して知る“初めての菅井友香”をテーマに、ビーチではしゃぐ水着姿、コケティッシュな寝起き、朝の泡風呂、街歩き、クールな艶っぽさなど、菅井友香の今の魅力を余すところなく凝縮した珠玉の1冊です。2026年4月始まりのカレンダー『よるすがい』がセットになった初回限定版も同時発売となり、発売直後から多くの反響を呼んでいます。
このたび、写真集とアクリルスタンドがセットになった『たびすがい』SPECIAL版の発売が決定。SPECIAL版限定カバー両面に加え、A5サイズ特製アクリルスタンド付きで登場。TopCoat Online Shop、ワニブックススペシャルエディション、HMV＆BOOKS onlineの3サイトのみで完全受注生産となる。
菅井友香写真集『たびすがい』は、ワニブックスより2月14日発売。通常版は3630円、SPECIAL版は5830円（いずれも税込）。
