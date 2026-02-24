菜々緒、艶やかな“女狐”姿に「美しい」の声
菜々緒のマネジャーが20日までにインスタグラムを更新。ドラマのオフショットから菜々緒の和装姿を公開すると、ファンから「美しい」「綺麗だ〜」といった声が集まった。
【写真】34歳になった菜々緒、“バースデートリップ”の水着姿披露
投稿された写真は東映京都撮影所で撮影された菜々緒のオフショット。写真には、艶やかな着物姿でカメラに微笑みかける様子が収められている。
菜々緒は24日放送の時代劇ドラマ『眠狂四郎』（NHK総合）に出演。NHKが東映京都撮影所とタッグを組む本作で、菜々緒は手下を率いて狂四郎の行く手に立ちはだかる神出鬼没の女盗賊、女狐を演じる。
約10年ぶりという時代劇で見せた着物姿に、ファンからは「お似合いですね、美しい」「着物姿も素敵です」「とても綺麗だ〜」などの反響が寄せられている。
■菜々緒（ななお）
1988年10月28日生まれ。埼玉県出身。レースクイーンや格闘技のラウンドガールなどを経たのち、2011年から雑誌「GINGER」（幻冬舎）の専属モデルとして活躍。以降、タレントや女優として多数の番組に出演。女優としての活躍もめざましく、2023年にはドラマ『忍者に結婚は難しい』（フジテレビ系）で主演を務め、翌年にも主演ドラマ『無能の鷹』（テレビ朝日系）が放送された。
引用：「菜々緒マネージャー」インスタグラム（@nanao_staff）
【写真】34歳になった菜々緒、“バースデートリップ”の水着姿披露
投稿された写真は東映京都撮影所で撮影された菜々緒のオフショット。写真には、艶やかな着物姿でカメラに微笑みかける様子が収められている。
菜々緒は24日放送の時代劇ドラマ『眠狂四郎』（NHK総合）に出演。NHKが東映京都撮影所とタッグを組む本作で、菜々緒は手下を率いて狂四郎の行く手に立ちはだかる神出鬼没の女盗賊、女狐を演じる。
■菜々緒（ななお）
1988年10月28日生まれ。埼玉県出身。レースクイーンや格闘技のラウンドガールなどを経たのち、2011年から雑誌「GINGER」（幻冬舎）の専属モデルとして活躍。以降、タレントや女優として多数の番組に出演。女優としての活躍もめざましく、2023年にはドラマ『忍者に結婚は難しい』（フジテレビ系）で主演を務め、翌年にも主演ドラマ『無能の鷹』（テレビ朝日系）が放送された。
引用：「菜々緒マネージャー」インスタグラム（@nanao_staff）