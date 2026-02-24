元NHK女子アナ・中川安奈、キュートなミニスカゴルフコーデに反響
フリーアナウンサーの中川安奈が23日までにインスタグラムを更新。ミニスカゴルフコーデを披露すると、ファンから「眩しすぎます」「カッコいい」といった声が相次いだ。
【写真】元NHK女子アナ・中川安奈、グラビア撮影姿が「スタイル抜群」
中川が「久しぶりにゴルフに行けました」と投稿したのはゴルフ場で撮影されたオフショット。写真には、タイトなニットとミニスカートでゴルフを楽しむ様子が複数収められている。投稿の中で彼女は「ゴルフは楽しいなぁ またすぐ行きたいっ！」とコメントしつつ「今の一番の課題はパターです」とつづっている。
彼女のゴルフウェア姿にファンからは「眩しすぎます素敵すぎます」「とってもとっても可愛いです」「カッコいい」などの反響が集まっている。
■中川安奈（なかがわ あんな）
1993年10月22日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2016年、NHKにアナウンサーとして入局。秋田放送局、広島放送局を経て2020年に東京アナウンス室へ異動すると、スポーツアナウンサーとして活躍。「2024年パリオリンピック」では閉会式中継の実況を担当した。2025年3月にNHKを退職すると、翌月からフリーアナウンサーとして活動している。
引用：「中川安奈」インスタグラム（＠nakagawa.anna1022）
【写真】元NHK女子アナ・中川安奈、グラビア撮影姿が「スタイル抜群」
中川が「久しぶりにゴルフに行けました」と投稿したのはゴルフ場で撮影されたオフショット。写真には、タイトなニットとミニスカートでゴルフを楽しむ様子が複数収められている。投稿の中で彼女は「ゴルフは楽しいなぁ またすぐ行きたいっ！」とコメントしつつ「今の一番の課題はパターです」とつづっている。
■中川安奈（なかがわ あんな）
1993年10月22日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2016年、NHKにアナウンサーとして入局。秋田放送局、広島放送局を経て2020年に東京アナウンス室へ異動すると、スポーツアナウンサーとして活躍。「2024年パリオリンピック」では閉会式中継の実況を担当した。2025年3月にNHKを退職すると、翌月からフリーアナウンサーとして活動している。
引用：「中川安奈」インスタグラム（＠nakagawa.anna1022）