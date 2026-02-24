山本彩、生足あらわの春先取りコーデに反響「かわいい」「可愛すぎる」
NMB48元メンバーで歌手の山本彩が23日にインスタグラムを更新。春を感じさせる私服姿を披露すると、ファンから「かわいい」の声が相次いだ。
【写真】春先取りコーデがかわいい山本彩をもっと見る
山本が「昨日の私服」と投稿したのは自身のソロショット。写真にはチェック柄のシャツに薄手のニット、チェック柄のショートパンツ、ロングブーツというコーディネートで笑顔を見せる彼女が複数収められている。
春の訪れを感じさせる装いに、ファンからは「かわいい」「可愛すぎる」「めちゃくちゃ可愛い」などの反響が寄せられている。
■山本彩（やまもと さやか）
1993年7月14日生まれ。大阪府出身。2010年発足のNMB48に1期生として加入し、8年間キャプテンを務める。2018年11月に同グループを卒業。以降、ソロアーティストとして活躍。2026年7月には、自身初となる日本武道館で行われるワンマンライブ「山本彩 LIVE at 武道館」が開催される。
引用：「山本彩」インスタグラム（@sayaka__714）
