¿¹¹âÀéÎ¤¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤â»ä¤â¥Õ¥¡¥¤¥È!!¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡ÜÈ¯ÇäµÇ°¾å±Ç²ñ¤ò4·î³«ºÅ
¿¹¹âÀéÎ¤¤¬3·î11Æü¡¢¥é¥¤¥ÖBlu-ray&DVD¡Ø2025 ¿¹¹âÀéÎ¤¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡È¤¢¤Ê¤¿¤â»ä¤â¥Õ¥¡¥¤¥È!!¡É¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£Æ±±ÇÁüºîÉÊ¤Ï2025Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Æ±Ì¾¥Ä¥¢¡¼¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£¤³¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢4·î¤ËÅìµþ¡¦°¦ÃÎ¡¦Âçºå¤Î±Ç²è´Û¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾å±Ç²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¿¹¹âÀéÎ¤¤Ï2019Ç¯¡¢21Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤òºÆ³«¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¡È¥é¥¤¥Ö¤¬¹¥¤¡É ¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤«¤é¡¢ËèÇ¯ÀºÎÏÅª¤ËÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸·¤·¤¤¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢º£¤âÊÑ¤ï¤é¤º¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤È¡È¥Õ¥¡¥¤¥È!!¡È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ä¥¢¡¼¤¬¡¢¡ã2025 ¿¹¹âÀéÎ¤¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡È¤¢¤Ê¤¿¤â»ä¤â¥Õ¥¡¥¤¥È!!¡É¡ä¤À¡£
Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Ï2025Ç¯4·î5Æü¤Î¿ÀÆàÀî¡¦Æ£Âô»ÔÌ±²ñ´Û¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢12·î6Æü¤ÎÀéÍÕ¡¦¿¹¤Î¥Û¡¼¥ë21¤Þ¤Ç¡¢Á´26²ñ¾ì28¸ø±é¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£ ¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¤ÏÆ±¥Ä¥¢¡¼¤è¤ê¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç(ËÜ¥Ä¥¢¡¼¸ø±é¤ÎÃæ)¤Ç°ìÈÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¿¹¹â¼«¿È¤¬MC¤ÇÌä¤¤¤«¤±¤ë¤Û¤É¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¡¢²þ¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢2025Ç¯10·î12Æü¤ÎÅìµþ¡¦¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø ¿Í¸«µÇ°¹ÖÆ²¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾å±Ç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ËÜ¿ÍÅÐÃÅ¤Ë¤è¤ë¥ß¥Ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£
¡¡
¢£¥é¥¤¥ÖBlu-ray&DVD¡Ø2025 ¿¹¹âÀéÎ¤¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡È¤¢¤Ê¤¿¤â»ä¤â¥Õ¥¡¥¤¥È!!¡É¡Ù
2026Ç¯3·î11Æü(¿å) È¯Çä
¾ÜºÙ¡§https://www.up-front-works.jp/news/20058/
¡¡
¢£¡Ø2025 ¿¹¹âÀéÎ¤¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡È¤¢¤Ê¤¿¤â»ä¤â¥Õ¥¡¥¤¥È!!¡É¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾å±Ç²ñ
¡ÚÅìµþ¡Û
Æü»þ¡§4·î4Æü(ÅÚ) ¡15:00¥¹¥¿¡¼¥È ¢18:30¥¹¥¿¡¼¥È
²ñ¾ì¡§109¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É
https://109cinemas.net/premiumshinjuku/
¡Ú°¦ÃÎ¡Û
Æü»þ¡§4·î6Æü(·î) ¡15:10¥¹¥¿¡¼¥È ¢18:30¥¹¥¿¡¼¥È
²ñ¾ì¡§¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥·¥Í¥Þ
https://www.midland-sq-cinema.jp/index.html
¡ÚÂçºå¡Û
Æü»þ¡§4·î7Æü(²Ð) ¡15:50¥¹¥¿¡¼¥È ¢19:10¥¹¥¿¡¼¥È
²ñ¾ì¡§T¡¦¥¸¥ç¥¤ÇßÅÄ
https://tjoy.jp/t-joy_umeda
¢¨³«¾ì»þ´Ö¤Ï±Ç²è´Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨³ÆÅÔ»Ô2²ó¾å±Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨Á´¾å±Ç²ñ¤Ë¤ÆËÜ¿ÍÅÐÃÅ¤Ë¤è¤ë¥ß¥Ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¢þ109¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¡§°ìÎ§5,600 ±ß(ÀÇ¹þ¡¿Á´ÀÊ»ØÄê)
¢þ¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥·¥Í¥Þ¡§4,000 ±ß(ÀÇ¹þ¡¿Á´ÀÊ»ØÄê)
¢þT¡¦¥¸¥ç¥¤ÇßÅÄ¡§°ìÎ§4,000 ±ß(ÀÇ¹þ¡¿Á´ÀÊ»ØÄê)
¢¨109¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¤Ï¡¢Á´ÀÊ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¡¼¥È¤ÈºäËÜÎ¶°ì»á´Æ½¤¤Î²»¶Á¥·¥¹¥Æ¥à¡ØSAION-SR EDITION-¡Ù¤òÁ´¥·¥¢¥¿¡¼¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃÊÌÎÁ¶â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
https://109cinemas.net/premiumshinjuku/theaters.html
¢¨±Ç²è´ÛÈÎÇä¤Ç¤Ï¡¢ºÂÀÊ¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤êÄÉ²ÃÎÁ¶â¤òÄºÂ×¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥·¥Í¥Þ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢±Ç²è´ÛÈÎÇä¤è¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¡¼¥È¤òÆÃÊÌÎÁ¶â4,800 ±ß(ÀÇ¹þ¡¿Á´ÀÊ»ØÄê)¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Í½Ìó¼õÉÕ¡§https://www.moritaka-chisato.com/news_detail/12892.html
¡¡
¢£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡ã2026 ¿¹¹âÀéÎ¤ ¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½ SUMMER tour¡ä
¢§Á´¹ñ5¥ö½ê8¸ø±é
6·î14Æü(Æü)¡¡ºë¶Ì¡¦¥µ¥ó¥·¥Æ¥£±ÛÃ«»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
6·î19Æü(¶â)¡¡°¦ÃÎ¡¦COMTEC PORTBASE
6·î20Æü(ÅÚ)¡¡°¦ÃÎ¡¦COMTEC PORTBASE
6·î26Æü(¶â)¡¡Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
6·î27Æü(ÅÚ)¡¡Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
7·î17Æü(¶â)¡¡Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ²ñµÄ¾ì ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
7·î18Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ²ñµÄ¾ì ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
7·î24Æü(¶â)¡¡Åìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA
¡¡
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¿¹¹âÀéÎ¤ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¿¹¹âÀéÎ¤ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡¿¹¹âÀéÎ¤ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFacebook
¢¡¿¹¹âÀéÎ¤ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¿¹¹âÀéÎ¤ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¡¡