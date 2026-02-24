岸谷香が元気に楽しく音楽をやれている事に感謝し、お客様に喜んで頂ける様に毎回ゲストを迎え特別なセッションをする、毎年2月に開催している年1回恒例のコラボイベント＜岸谷香感謝祭＞。2026年は2月23日（月祝）に開催。今年も発売と同時に完全SOLD OUTとなるプラチナチケットとなった。

今回、岸谷香が自身のガールズバンドUnlock the girlsと共に、ゲストに迎えたのは、公私共に親交のあるBONNIE PINKといきものがかりの吉岡聖恵。吉岡聖恵とは、岸谷香がアレンジしたいきものがかりのヒットソングメドレー、そしてUnlockthe girlsと選んだ大好きなBONNIE PINKの楽曲をもふんだんに織り込んだ2時間半の大満足の公演となった。

ファンの大きな声援とステージのみならず客席も笑顔の絶えない、特別感あふれる一夜限りの特別公演が終わった。大切な音楽仲間とステージを全力で楽しんだ岸谷香。Unlock the girlsでの夏のバンドツアーも発表になり、止まることのない音楽の旅が、これからも加速度を増し続いていく。

撮影：河合正仁

＜岸谷香感謝祭2026セットリスト＞

1.STAY BLUE

2.Unlocked

3.ブルーバード

4.キミがいる

5.いきものがかりグレイテストヒッツメドレー（気まぐれロマンティック〜ありがとう〜コイスルオトメ〜風が吹いている〜

YELL〜じょいふる）

6.世界でいちばん熱い夏

7.ONE

8.APerfect Sky

9.Ring A Bell

10.Heaven’s Kitchen

11.Diamonds＜ダイアモンド＞

12.Like Gravity

13.レミニセンス

14.ボディガード

15.GUITAR MAN

16.Signs

ENCORE

17.M

18.GET CRAZY!

＜KAORI KISHITANI / Unlock the girls LIVE TOUR 2026 “59th SHOUT!”〜A面に恋をしたあなたへ〜＞

2026年6月13（土）大阪 なんばハッチ open1615/start1700

2026年6月19（金）神奈川 クラブチッタopen1815/start1900

2026年6月21（日）名古屋 ダイアモンドホール open1615/start1700

2026年6月27（土）福岡 トヨタホール スカラエスパシオopen1630/start1700

2026年6月28（土）広島 クラブクアトロ open1630/start1700

2026年7月5日（日）新潟 LOTS open1630/start1700

2026年7月11日（土）仙台 Rensa open1615/start1700

2026年7月18日（土）札幌 PENNYLANE 24 open1615/start1700-ツアーファイナル

2026年7月26日（土）豊洲PIT open1615/start1700

チケット一般券売：4月25日（土）

岸谷香 http://kaorikishitani.com/