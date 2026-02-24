タレントの藤田ニコルが24日までに自身のインスタグラムを更新。ベビーシャワーを開催し性別を発表した。



【写真】安村のベビーちゃん服のデザインが秀逸過ぎるwww

「お友達がベビーシャワーを開いてくれました」というパーティーはピンクと黄色を基調にバルーンや「BOY or GIRL」と書かれたハートのケーキが準備された。



パーティーには歌手の青山テルマや、モデルの藤井サチ、越智ゆらのら友人が集結。黒一点でとにかく明るい安村も参加した。ニコルは「出産前に会いたかった大好きなお友達みんなに会えて、たくさんお祝いしてもらえて…産まれてくる前からこんなに愛されているんだなと、胸がいっぱいになりました」とつづった。



ピンクの肩出しドレスで出席したパーティーに「みんなで赤ちゃんのお洋服にデコレーションしたり、体重や誕生日を予想するゲームをしたり、笑顔があふれる、あたたかくて幸せな時間でした」と感謝。また、「女の子のお母さんになります♡」と生まれてくる子どもの性別も明かしている。



テルマは「幸せいっぱい空間だったね♥にこるが幸せそうでこっちもハッピー！」とニコルの投稿にコメント。またフォロワーも「予想当たってた」「こっちまで幸せ！ありがとう」と祝福の声が相次いだ。



また安村がデコレーションしたオールインワンのベビー服の上部には「Don't worry I'm wearing Pants!!」と書き入れ、パンツ部分には自身のパンツ柄を書き込む芸の細かさに、さすが！という声が続出。「Don’t worry, I’m wearing」（安心して下さい、はいてますよ）は、イギリスのオーディション番組に出演したときの決めゼリフで、「Pants!!」は観客のレスポンス。テルマも自身のインスタのストーリーズで「ヤスの売ってほしい」と熱望していた。



ニコルは2023年8月に俳優の稲葉友との結婚、昨年12月に夫と連名で妊娠を発表した。



（よろず～ニュース編集部）