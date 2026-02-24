DFペク・インファンがFC東京に復帰し、沼津へ期限付き移籍

FC東京は2月24日、韓国の忠南牙山FCからDFペク・インファンが完全移籍で加入することを正式発表した。

また、同時にJFLのアスルクラロ沼津へ期限付き移籍することも決定。期間は2026年6月30日までとなっている。

韓国出身で20歳のペク・インファンは、ボイン高校やチョナンジェイル高校を経て、2024年にFC東京へ加入した。同年にはツエーゲン金沢へ期限付き移籍し、Jリーグでのキャリアをスタート。昨季FC東京へ復帰したものの出場はなく、6月に母国の忠南牙山FCへ移籍した。世代別代表ではU-18韓国代表への選出歴を持つ。

古巣への復帰と同時に新たな挑戦が決まったペク・インファンは、クラブを通じて「FC東京のファン・サポーターのみなさま、お久しぶりです。ふたたび東京に加入することになりました。東京に帰ってくることができて嬉しく思います」と喜びを語った。続けて「今の自分にとって何が一番成長につながるかを考え、アスルクラロ沼津へ期限付き移籍することになりました。さらに成長して、またチームの力になれるよう精一杯頑張ってきます」と決意を口にしている。

一度は離れた若き才能の再獲得と異例の即レンタルに、SNS上では「うわ！嬉しいサプライズ！」「なんと！」「ここにきて！」「びっくりすぎる」「サプライズ帰還！」「マジですか！」「おかえり！いってらっしゃい！」「マジか」「さすがに驚きだよ」「なかなかこんなパターン見ない」といったコメントが寄せられている。かつて在籍した青赤のファンにとっても、驚きのニュースとなったようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）