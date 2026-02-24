岡田准一、“休み方”わからない「年齢に応じた働き方を見直さなければ」
俳優の岡田准一、お笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）が24日、都内で行われたマクドナルド「プレミアムローストコーヒー」リニューアル発表イベントに登壇した。リニューアルにちなみ、岡田は“見直したいこと”について「休む時間」と回答した。
【写真】仲良しでほっこり…岡田准一にドーナッツをわけてあげる赤木裕
この日は、たくろうと交流を深めるために、岡田の回答を予想するクイズに挑戦。きむらが「割り箸のきれいな割り方」、赤木が「スライド本だな」とし「自分で本棚をつくったらまったくスライドしなくて…だからそれ」とボケるなか岡田は「休む時間」と発表した。
岡田いわく「仕事と休みの割合がわからない。スタッフ業もやるので休んでいる時間も考えてたりする。休むってなに？トレーニングもするんで休んだほうが効率が良いとかもあるけど毎日トレーニング。20代、30代の気持ちでいるけど実は40代なかば」と悩みを告白。
さらに「気持ちと年齢に応じた働き方を見直さなければ。トレーニングもやったら良くなると思い続けてる世代。どう休むかがわからない」と本音をこぼしていた。岡田が出演する「プレミアムローストコーヒー」新CMは25日から放送開始。
