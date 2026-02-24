犬が『人の間に割り込む』心理５選

飼い主が他の人と話していると、愛犬が間に割り込んでくることはありませんか。なぜ犬たちは人の間に割り込むことがあるのでしょうか。その心理に迫ります。

1.飼い主に自分を見てほしい

飼い主と他の人の間に割って入るとき、多くの犬は「僕のことを見てほしい」「私のこと、忘れていない？」と存在をアピールしています。

たとえば、散歩中に出会った近所の人と話し込んでしまったときなどは「僕のこと忘れないで！」「こっちを見て」とアピールの意味で間に割り込むことがあるでしょう。

2.飼い主に甘えたいアピール

寂しがり屋な犬や甘えん坊な犬の場合、飼い主に「甘えたい」「かまってほしい」という気持ちから、他の人との間に割り込むこともあります。

「他の人とばかり話していないで、私のことも構ってよ」という気持ちなら、ちょっとした嫉妬も含まれているかもしれませんね。

3.飼い主を守ろうとしている

警戒心の強い犬の場合、相手が誰であろうと、とりあえず飼い主との間に割り込み、何かあったら自分が守ろうという心理が働いていることもあります。

このパターンの場合は、間に割り込み、飼い主ではなく相手のことを見定めるようにじっと見つめることが多いです。あまり近づきすぎると攻撃的な行動に出ることもあるので気をつけてください。

4.楽しそうな輪の中に混ざりたい

人懐こい犬であれば、飼い主が楽しそうに他の人と話している様子を見て、「私も混ぜて！」と仲間意識から間に割り込むこともあるでしょう。

犬は大好きな人と「楽しい」「嬉しい」気持ちを共有することで幸福を感じます。そのため、楽しそうに話している飼い主と相手の人の輪の中に混ざり、幸せを共有しようとしているのです。

5.争いを防ごうとする防御本能

犬には争いを防ごうとする防御本能が備わっています。もともと仲間と群れで行動していた犬たちにとって、仲間が争うことは生存危機を意味します。そのため、仲間が緊張状態になると、すぐさま察知し、争いを防ごうと間に割って入ることがあるのです。

したがって、もしも家族喧嘩や飼い主が他の人との会話の中で緊張した面持ちを見せたときは、その空気を察知し、争いを未然に防ごうと間に割り込むことがあります。

愛犬が割り込んだときの飼い主がすべき対応

愛犬が間に割り込んだときは、なぜ割り込んだのか、表情や行動、態度などから心理を読み解いてください。

「私を見て」「ぼくもまぜて！」という理由で割り込んできた場合は、温かく受け入れて、頭を撫でたり、時々アイコンタクトを送ったりすることで欲求を満たしてあげることができます。

しかし、飼い主を守ろうとしていたり、警戒心から間に割り込んできたときは、相手に飛びついたり吠えかかったりしないように注意が必要です。散歩の途中であれば、早めに切り上げてその場を立ち去るのが安全でしょう。

まとめ

犬が人の間に割り込むときは、自分に注目してほしい、仲間に入れてほしい、防御本能など、さまざまな心理が関係しています。飼い主は愛犬の気持ちを汲み取り、適切な対応を取りましょう。