リブート版『X-ファイル』Huluにて正式始動、“新スカリー”を演じる主演女優も判明

世界中で社会現象を巻き起こした超常現象ドラマの金字塔、『X-ファイル』が、ついに新時代に向けて動き出す。かねてよりリブートの噂が絶えなかった本作だが、Huluにてパイロット版の制作に正式なゴーサインが出されたことが明らかになった。米Deadlineが報じている。

ドゲット捜査官復活？ロバート・パトリックが語った『X-ファイル』リブートへの想い 2023年に報じられた、大ヒットSFミステリー『X-ファイル … ドゲット捜査官復活？ロバート・パトリックが語った『X-ファイル』リブートへの想い

ライアン・クーグラーによるリブート版『X-ファイル』がHuluにて始動

1993年に放送を開始したオリジナル版『X-ファイル』は、デヴィッド・ドゥカヴニー演じるフォックス・モルダーと、ジリアン・アンダーソン演じるダナ・スカリーが、政府の陰謀や宇宙人の存在、超常現象に切り込む姿を9シーズンにわたり描き出した。その後、映画版2本や復活版2シーズンが製作されるなど、その人気は衰えることを知らない。

今回の新プロジェクトを牽引するのは、映画『罪人たち』や『ブラックパンサー』、『クリード チャンプを継ぐ男』で知られるライアン・クーグラーだ。Onyx Collectiveと20th Televisionが手掛ける本プロジェクトにおいて、ライアンは監督・脚本を務めるだけでなく、製作総指揮としても名を連ねる。さらに、2024年の映画『ピアノ・レッスン』での好演が記憶に新しいダニエル・デッドワイラーが主演を務めることが決定。ショーランナーには『チェンバース：邪悪なハート』のジェニファー・イェールが就任し、鉄壁の布陣が整った。

新たなコンビが挑む未解決事件と深い絆

リブート版の舞台となるのは、長らく閉鎖されていたFBIの特殊部門。物語は、数々の勲章を授与されながらも性格もアプローチも正反対な二人の捜査官が、解明不能な怪事件を通じて思いがけない絆を築いていく姿を描く。その一人をダニエルが演じ、オリジナル版のモルダー＆スカリーとはまた異なる、新たなバディ像を提示することになる。

ライアンはかねてより本作への情熱を語っており、インタビューでは「もし私たちが正しく仕事をすれば、いくつかのエピソードは本当にめちゃくちゃ怖くなるはず」と自信をのぞかせている。古参のファンを満足させつつ、新たな視聴者層を開拓するという高い志を掲げ、現代に即した多様なキャストによる再構築を目指しているようだ。

オリジナル版クリエイターも認める困難な挑戦

オリジナルシリーズの生みの親であるクリス・カーターも、ライアンの構想を支持している。クリスは過去のインタビューで、ライアンと対話を持ったことを明かしつつも、「私たちはすでに非常に多くの領域を網羅してしまったので、彼は大変な作業を強いられることになるだろう」と、レジェンドゆえのハードルの高さを指摘した。

プロジェクトの実現に時間を要したのは、ライアンがオスカー有力候補の『罪人たち』やDisney+の『アイアンハート』など、多くの大作を抱えていたためだ。しかし、『シナーズ』後の最優先事項として本作を掲げたことで、一気に加速した。

Huluは近年、注目作であってもまずはパイロット版を開発するモデルを導入しており、クロエ・ジャオが監督する『バフィー 〜恋する十字架〜』のリブート版も同様のプロセスを歩んでいる。ライアンの手によって「真実」はどのようにアップデートされるのか。続報に期待が高まる。

『X-ファイル』シーズン1〜11、および映画版2作品はDisney+（ディズニープラス）で配信中。（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.