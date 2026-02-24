ニコール・キッドマン主演『スカーペッタ』3月にPrime Videoで配信

世界的ベストセラー作家、パトリシア・コーンウェルの代表作「検屍官」シリーズを原作とした法医学クライム・スリラー『スカーペッタ』がAmazon Prime Videoにて独占配信することがわかった。

1億2,000万部超のベストセラー「検屍官」シリーズがついに映像化

1990年に第1作「検屍官」が刊行されて以来、全世界で累計1億2,000万部以上を売り上げてきた同シリーズは、法医学を本格的に取り入れたミステリーの先駆けとして 1990年代ミステリー界を代表するベストセラーとなり、長年にわたり、映像化が待ち望まれてきた。本作は、伝説的な検屍官ケイ・スカーペッタを主人公に、その期待に応える形で、初めて本格的に映像化される。

現代の捜査と過去の因縁が交錯する重層的なクライム・スリラー

本作品は、現代の法医学捜査を背景に、連続殺人事件と過去の因縁が交錯する二つの時間軸で物語を描き、正義を追い求めることの代償と人間心理の深層に迫る、重層的なクライム・スリラーだ。

高度な専門知識と鋭い観察力を併せ持つケイ・スカーペッタは、被害者の「声」となることを使命に連続殺人犯の正体を暴くとともに、28年前に自身のキャリアを決定づけた事件が、同時に自らの破滅を招くものではないことを証明しようとする。

1990年代後半、主任検屍官としてキャリアを歩み始めた若き日のケイ・スカーペッタと、現在、故郷に戻り再び同じ職に就きながら凄惨な殺人事件を捜査する彼女の姿が交錯して描かれる。ケイは捜査を進める中で、姉ドロシー・ファリネリとの緊張関係をはじめ、長年積み重なった職業的・個人的な確執、そして自身の人生を揺るがす秘密と向き合うことになる。

ニコール・キッドマン、ジェイミー・リー・カーティスら豪華キャストが集結

アカデミー賞およびエミー賞受賞歴のあるニコール・キッドマンが主人公ケイ・スカーペッタを演じ、同じくアカデミー賞およびエミー賞受賞歴のあるジェイミー・リー・カーティスが彼女の姉ドロシー・ファリネリを演じる。なお、両名は主演に加え、製作総指揮も担当する。

さらに、エミー賞受賞歴のあるボビー・カナヴェイルが刑事のピート・マリーノを演じ、エミー賞でノミネートを獲得したサイモン・ベイカーがFBIプロファイラーのベントン・ウェズリー、アカデミー賞受賞歴のあるアリアナ・デボーズがテクノロジーに精通したケイの姪ルーシー・ファリネリ＝ワトソンを演じる。

『スカーペッタ』作品概要・配信情報

『スカーペッタ』は2026年3月11日（水）より独占配信開始。

タイトル『スカーペッタ』（原題：Scarpetta）話数全8話 ※一挙配信出演ニコール・キッドマンジェイミー・リー・カーティスボビー・カナヴェイルサイモン・ベイカーアリアナ・デボーズロージー・マキューアンアマンダ・リゲッティジェイク・カナヴェイルハンター・パリッシュ監督デヴィッド・ゴードン・グリーン日本語版声優ケイ・スカーペッタ：日野由利加ドロシー・ファリネリ：幸田直子ピート・マリーノ：東地宏樹ベントン・ウェズリー：郷田ほづみ

