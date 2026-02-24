【アクションチャンネル2026年3月ラインナップ】国際女性デー特別企画

アクションチャンネルの2026年3月のラインナップをご紹介。今月は、3月8日の「国際女性デー」にちなみ、逆境に立ち向かうタフな女性が活躍する人気シリーズの最新シーズンを放送予定。さらに、3月6日（金）からは、デンゼル・ワシントン主演映画を女性主人公でドラマ化した『イコライザー』の待望のファイナル・シーズンを日本独占初放送する。

【国際女性デー特別企画】

『イコライザー』シーズン5（全18話）＜独占日本初＞

二カ国語版：3月6日（金）22：00スタート、全10話一挙放送

© 2024 Universal Television LLC and CBS Studios Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

デンゼル・ワシントン主演映画「イコライザー」シリーズの世界観はそのままに、女性キャラクターを主人公にしてドラマ化した本作。元CIAの最強シングルマザーが、圧倒的な戦闘能力で悪党たちを成敗していくクライム・アクションのファイナル・シーズンが、いよいよアクションチャンネルにて独占日本初放送される。

前シーズンの拉致事件を経て、メルがチームを離脱。ダンテもLAの連邦特捜班へ転任し、ロビンのチームは解散状態となる。今シーズンでは、ハリーの支援を受けながらイコライザーとしての活動を続けるロビンの姿とともに、新天地で任務に就くダンテや、私生活で転換期を迎えるデライラとヴァイの日常が描かれる。それぞれの決断が交錯するなか、シリーズは完結へと向かう。

第一話あらすじ

マッコールは、銃が積まれた食品トラックを盗んでトラブルに陥ってしまった二人の兄妹を助けようと奔走する。一方、ハリーとデライラはメルが拉致事件後のトラウマを克服できるよう手助けする。

新シーズン直前！シーズン1〜4一挙放送

『イコライザー』（シーズン3〜4・全28話）

二カ国語版：2月24日（火）6：00スタート（毎日6：00から4話連続）

※2月14日（土）よりシーズン1から放送中

ファイナル・シーズン最終回までにおさらい！

『イコライザー』（シーズン1〜4・全56話＆シーズン5・第1〜16話）

二カ国語版：3月28日（土）14：00スタート（毎週土曜14：00／5週連続一挙放送）

※最終回SPは5月放送予定

『警視カサンドル〜湖畔の事件簿〜』シーズン5（全4話）＜独占日本初＞

字幕版：3月14日（土）14：00スタート、全4話一挙放送

© Barjac Production

各話平均490万人が視聴した、大人気“絶景”クライムドラマの待望の最新シーズンが日本初上陸。パリ警視庁から美しい自然の街、アヌシー署に異動した敏腕警視カサンドルが、個性豊かなメンバーと共に、遺体が消えた殺人事件や、墓地に隠されていた女子高校生の遺体が発見された事件に挑む。

シーズン5では、レギュラー陣に加え、エレーナ・ノゲラ（『ハートブレイカー』）や、クレール・ボロトラ（『6人の女 ワケアリなわたしたち』）、トマ・ジュアネ（『マドモアゼル・ホームズの捜査日記』）など、フランスのテレビ・映画界で活躍する豪華俳優陣がゲスト出演している。

第一話あらすじ

ドローンを飛ばしていた若者たちが背中を刺された遺体を見つけるが、捜査員たちが到着した時には、こつ然と消えていた。こうして遺体なき殺人事件の捜査が始まる。現場は老舗時計メーカー、オードモン社の社長一族が暮らす広大な敷地の一角で、殺されたのは次期社長への任命を翌日に控えた長女の夫だった。娘と離婚調停中の義理の息子に社長の座を譲るという異例の決定に、カサンドルは事件につながる一族の闇を直感する。

新シーズン直前！シーズン1〜4一挙放送

『警視カサンドル〜湖畔の事件簿〜』（シーズン1〜4・全16話）

字幕版：2月28日（土）14：00から一挙放送（8話ずつ2週連続）

『プロファイリング パリ犯罪捜査課』シーズン8（全10話）＜独占日本初＞

字幕版：3月21日（土）14：00スタート、全10話一挙放送

© 2017 BEAUBOURG AUDIOVISUEL - photo : Eloïse LEGAY

犯罪学者とパリ司法警察の捜査チームが難事件を解決していく大ヒットクライムドラマの新シーズンが日本初放送。

シーズン8では、アデルは姉カミーユを失った悲しみを抱えながらも仕事に復帰。休暇中に訪れた遊園地で起きた少年誘拐事件に巻き込まれるが、事件の背後にはアデルの最大の敵アルゴスが関係している可能性が浮上する。また、本シーズンには、新任の副警視正ディアーヌ･バランスキや、ロシェの亡き妻の妹オレリーが新たに登場。

第一話あらすじ

アデルが休暇中に訪れていた遊園地で、10歳の少年ユーゴが誘拐される。現場に居合わせたアデルは捜査に加わるが、実はユーゴは、25年前に起きた未解決誘拐事件の被害者ローラの弟だった。現場にローラの人形が落ちていたことから、ユーゴの誘拐は姉ローラの事件が関係しているとロシェたちは考える。当時、ローラの事件を担当したガロワに話を聞きに行くと、彼はアルゴスが犯人ではないかと予想していた。

新シーズン直前！シーズン7連続放送

『プロファイリング パリ犯罪捜査課』（シーズン7・全8話）

字幕版：2月25日（水）19：00スタート（水曜〜金曜19：00から3話連続）

