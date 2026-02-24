「東京駅一番街」5位 名物カミカツに“一度注ぎ”ビールが旨い！東京駅最大のビアホール
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、『おとなの週末』2026年1月号の東京駅一番街ベスト5特集で5位だった、『東京 数寄屋橋 ニユートーキヨービヤホール』をお届けします。
特別な1杯をいつでも！駅最大のビアホール
朝10時の口開けと同時に客がなだれ込む東京駅でも最大のビアホールだ。中央に設置されたバーカウンターは舞台さながらで、伝統のスイングカラン（昭和初期に主流だった、横方向にハンドルを回転させてビールを注ぐ、日本独自の伝統的なビールサーバー）から一度注ぎするマイスターの手さばきにも惚れ惚れする。
カミカツ1880円
『東京 数寄屋橋 ニユートーキヨービヤホール』カミカツ 1880円 衣はサクサクの食感で下に忍ばせたキムチ味のコールスローとの組み合わせが抜群！先代から受け継ぐ同店の名物メニュー
こんもりとした泡に閉じ込めた琥珀色の液体は、麦の香りとおだやかな苦味が立っていて、キメ細やかな炭酸が喉を滑る心地良さ。朝から夜まで、そんな至福の1杯にありつける安心感は絶大だ。
さらに駅構内の飲食店では珍しく店内に喫煙室も設置しており、宴会利用にも重宝している。
東京駅一番街『東京 数寄屋橋 ニユートーキヨービヤホール』
［店名］『東京 数寄屋橋 ニユートーキヨービヤホール』
［住所］東京駅一番街地下1階・にっぽん、グルメ街道
［電話］03-3216-1201
［営業時間］10時〜23時、日・祝：〜22時（フード60分前、ドリンク45分前LO）
［休日］施設に準ずる
［交通］八重洲地下中央口から徒歩1分
撮影／西崎進也、取材／菜々山いく子
