全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、『おとなの週末』2026年1月号の東京駅一番街ベスト5特集で5位だった、『東京 数寄屋橋 ニユートーキヨービヤホール』をお届けします。

特別な1杯をいつでも！駅最大のビアホール

朝10時の口開けと同時に客がなだれ込む東京駅でも最大のビアホールだ。中央に設置されたバーカウンターは舞台さながらで、伝統のスイングカラン（昭和初期に主流だった、横方向にハンドルを回転させてビールを注ぐ、日本独自の伝統的なビールサーバー）から一度注ぎするマイスターの手さばきにも惚れ惚れする。

カミカツ1880円

『東京 数寄屋橋 ニユートーキヨービヤホール』カミカツ 1880円 衣はサクサクの食感で下に忍ばせたキムチ味のコールスローとの組み合わせが抜群！先代から受け継ぐ同店の名物メニュー

こんもりとした泡に閉じ込めた琥珀色の液体は、麦の香りとおだやかな苦味が立っていて、キメ細やかな炭酸が喉を滑る心地良さ。朝から夜まで、そんな至福の1杯にありつける安心感は絶大だ。

さらに駅構内の飲食店では珍しく店内に喫煙室も設置しており、宴会利用にも重宝している。

『東京 数寄屋橋 ニユートーキヨービヤホール』

東京駅一番街『東京 数寄屋橋 ニユートーキヨービヤホール』

［店名］『東京 数寄屋橋 ニユートーキヨービヤホール』

［住所］東京駅一番街地下1階・にっぽん、グルメ街道

［電話］03-3216-1201

［営業時間］10時〜23時、日・祝：〜22時（フード60分前、ドリンク45分前LO）

［休日］施設に準ずる

［交通］八重洲地下中央口から徒歩1分

撮影／西崎進也、取材／菜々山いく子

※画像ギャラリーでは、ドイツのB級グルメ“カリーヴルスト”の画像がご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

2026年1月号

【画像】もっちもちの太麺が堪らん、一口食べれば思い出す懐かしの昭和のナポリタン（5枚）