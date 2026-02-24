「５分だろうと90分だろうと関係ない」マンUのスーパーサブが半端ない！途中出場で三度大仕事「僕にとって重要なのは…」
現地２月23日に開催されたプレミアリーグ第27節で、４位のマンチェスター・ユナイテッドが、９位のエバートンと敵地で対戦。１−０で接戦を制し、マイケル・キャリック暫定監督の体制下で６戦５勝１分とした。
決勝点を挙げたのは、ベンヤミン・シェシュコだ。アマド・ディアロと代わって58分からピッチに入ると、71分に高速カウンターを確実に仕留め、チームに歓喜をもたらした。
昨夏に最大7400万ポンドでライプツィヒから加入したスロベニア代表FWは、前節のウェストハム戦（１−１）で90＋６分に同点弾、３節前のフルアム戦（３−２）で90＋４分に決勝点を挙げており、途中出場で三度大仕事をやってのけた。まさにスーパーサブだ。
英公共放送『BBC』によれば、22歳の仕事人はエバートン戦後に「僕にとって重要なのは、出場する度にチームに貢献することだ。それが僕の存在意義だからね。出場時間が５分だろうと90分だろうと、本質的には関係ない。可能な限り結果を出すのが大事なんだ。その点では非常に満足している」と語った。
また、「途中出場でインパクトを与えられると確信していた？」と問われ、「僕は自分自身を信じているし、他の選手たちも僕を信頼している。チームメイトは僕が試合に加わる時、自分たちが何を得られるか分かっている。もちろん、結果を出すのは僕次第だけどね」と答えた。
シェシュコは先発でも結果を残しており、最後にスタメンを張った先月上旬の公式戦２試合で、計３ゴールをマークしている。
スタメンか。ジョーカーか。キャリック監督の起用法に注目したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】超速い！お手本のような高速カウンターで決勝点
