「５分だろうと90分だろうと関係ない」マンUのスーパーサブが半端ない！途中出場で三度大仕事「僕にとって重要なのは…」

「５分だろうと90分だろうと関係ない」マンUのスーパーサブが半端ない！途中出場で三度大仕事「僕にとって重要なのは…」