「似合いすぎます」Snow Manメンバー、スカート姿にファン歓喜！「JKの制服みたい」「ほんとあざとい」
Snow Manの阿部亮平さんは2月23日、自身のInstagramを更新。スカートを着用した姿を披露し、反響が寄せられました。
【写真】阿部亮平のスカート姿
コメントでは「めちゃめちゃ可愛すぎ」「阿部ちゃんスカート似合いすぎます」「中性的な衣装が本当に似合う」「JKの制服みたい」「ほんとあざとい」「あああぁぁぁぁかわいいかわいいかわいい」「うちよりスカート似合うのやめれる？笑」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「うちよりスカート似合うのやめれる？笑」阿部さんは「やめられない！！ 『オドロウゼ！』MV off shot」とつづり、7枚の写真と2枚の画像を投稿。23日にYouTubeで公開された新曲『オドロウゼ！』ミュージックビデオのオフショットです。阿部さんはトップスはピンクのジャケットやシャツを着用。そしてボトムスはなんとパンツの上にチェック柄のプリーツスカートを合わせています。中性的なふんいきのコーディネートですが、とてもよく似合っていますね。
「めめあべ相思相愛すぎて泣ける」1月23日にもミュージックビデオのオフショットを公開していた阿部さん。こちらは目黒蓮さんとのユニット曲『ART』のショットで、6枚目には休憩中なのか、リラックスした様子で床に隣り合って座る2人の姿が写っています。ファンからは「めめあべ相思相愛すぎて泣ける」「めめあべ尊い」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
