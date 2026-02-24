¡ÚÆÈ¼«¡ÛÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬Ê¼¸Ë¸©¤ÎÄ®µÄ¤ò£³¤«·î¤ÎÅÞ°÷»ñ³ÊÄä»ß½èÊ¬¡¡À¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ÎÌ¤Äó½ÐÌäÂê¡¡Ä®µÄ¡Ö¶âÁ¬¼ý»Ù¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢Êó¹ð¤ÎÉ¬Í×Ìµ¤¤¤È¸í²ò¡×
¡¡ÃÏÊýµÄ°÷¤Ê¤É¤ÎÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤¬¡¢À¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ò£²Ç¯Â³¤±¤ÆÄó½Ð¤»¤º²ò»¶¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¡¢½êÂ°¤¹¤ëÊ¼¸Ë¸©¤ÎÄ®µÄ²ñµÄ°÷¤ò£³¤«·î¤ÎÅÞ°÷»ñ³ÊÄä»ß½èÊ¬¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñ²ñµÄ°÷¤äÃÏÊýµÄ°÷¤Ê¤É¤ÎÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤ÏËèÇ¯¡ÖÀ¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¡×¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¡Î§¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂÕ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï»ö¼Â¾å¡¢²ò»¶¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡£Í£Â£Ó¤¬Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢°Ý¿·¤Î²ñ½êÂ°¤ÎÊ¼¸Ë¸©ÃöÌ¾ÀîÄ®¤Î²£»³Ã¤ºÈÄ®µÄ¤Î¸å±ç²ñ¤Ï¡¢£²£°£²£³Ç¯Ê¬¤È£²£´Ç¯Ê¬¤Î¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤»¤º¡¢²ò»¶¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¸©Áí»ÙÉô¤Ï£²·î£²£³Æü¡¢Ë¡¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿µÁÌ³¤òÍú¹Ô¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²£»³Ä®µÄ¤ò£³¤«·î¤ÎÅÞ°÷»ñ³ÊÄä»ß½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²£»³Ä®µÄ¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¸å±ç²ñ¤Ë¶âÁ¬¼ý»Ù¤¬°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Êó¹ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬Ìµ¤¤¤È¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖµîÇ¯£±£²·î¤ËÊó¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£