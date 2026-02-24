「心までイケメンなのか」山下智久、ロケ地への感謝に絶賛の声「俳優さん自らコメントするの初めて見た」
俳優の山下智久さんは2月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。岡山県民に向けて感謝を伝えました。
【投稿】山下智久の礼儀正しい姿勢
とても丁寧な姿勢にコメント欄では「丁寧なご挨拶に誠実さがにじみます」「こうゆうの俳優さんがコメントするの初めてみた」「こういう発信…胸に来る」「本来はスタッフが抑えて調整する対象へ、俳優自身が感謝を述べるなんて最高の広報！すごい」「俳優さん自らコメントするの初めて見た 心までイケメンなのか」といった声が殺到しています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「丁寧なご挨拶に誠実さがにじみます」「岡山の皆様」と題し、「この度、ドラマの撮影にて一部道路を封鎖させて頂き撮影させて頂きました。ご協力頂きました事、チーム一同、深く感謝致します。おかげで臨場感のある瞬間を撮影できました。作品を通して恩返しできるよう最後まで取り組んでいきます。心より感謝致します」と感謝の言葉をつづった山下さん。
秋には新ドラマが放送予定1月21日には2026年秋放送予定のドラマ『俺たちの箱根駅伝』（日本テレビ系）のポストを引用し、「皆様に様々な情熱の形をお届けできるよう、日々撮影に励んで参ります。素晴らしい機会に感謝します」とつづっていた山下さん。今回の撮影は同ドラマのものとみられます。放送が楽しみですね。
