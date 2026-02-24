歌手の森高千里（５６）が２４日、昨年開催の「２０２５ 森高千里コンサートツアー“あなたも私もファイト！！”」の映像商品（Ｂｌｕ-ｒａｙ＆ＤＶＤ）を記念したプレミアム上映会を東京、大阪、名古屋の映画館で行うと発表した。

昨年４月５日の神奈川・藤沢市民会館を皮切りに、１２月６日の千葉・森のホール２１まで全２６会場２８公演の全国ツアーを行っていた森高。「今まで（本ツアー公演の中）で一番盛り上がったんじゃない？」とＭＣで問いかけるほどの盛り上がったという１０月１２日の東京・昭和女子大学・人見記念講堂の公演の模様を収録した映像商品が２０２６年３月１１日に発売となる。

上映会は東京で、４月４日に「１０９シネマズプレミアム新宿」で、愛知は４月６日に「ミッドランドスクエアシネマ」、大阪は４月７日に「Ｔ・ジョイ梅田」にて開催する。

森高は熊本県出身で、幼少期からピアノを習い、高校時代にドラムを始める。１９８７年５月２５日シングル「ＮＥＷ ＳＥＡＳＯＮ」でデビュー。１９８９年に「１７才」でブレイクを果たす。楽曲「ミーハー」から作詞を始める。代表曲として「雨」、「私がオバさんになっても」、「渡良瀬橋」、「私の夏」、「気分爽快」、「ララ サンシャイン」など。