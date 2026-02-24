岡田准一、初共演のたくろうを翻弄 メンバーカラー“黄色”を「ゆずります」
俳優の岡田准一、お笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）が24日、都内で行われたマクドナルド「プレミアムローストコーヒー」リニューアル発表イベントに登壇した。初共演ながらテレビやM-1で見て対面を楽しみにしていたという岡田がたくろうを翻弄した。
【写真】初共演なのに仲良しでほっこり…岡田准一からポテトをもらう赤木裕
岡田は、たくろうの登場前から「ご期待ください。ずっと衣装変わってなかったっぽいんですけど着心地が良さそうだった。新たな一面をみられる感じ」とハードルをあげまくり、たくろうが赤と黄のマックカラーのジャケットを羽織って現れると、きむらには「白いのを落としたドナルドさん」と、赤木には「絶対に盗めないルパン」とイジりまくり。「赤はセンターにいかないと…」と誘導された赤木は「いいのかな。僕はここにいて…」とさっそく赤木を戸惑わせた。
黄色のジャケットのきむらに岡田は「グループカラーは黄色だったのでゆずります」と振って、きむら「岡田さんからは荷が重い」とタジタジに。コーヒーの試飲コーナーでは「さきほども裏で（たくろうは）『こういうところで笑かせたことがない』と」と暴露するときむらは「岡田さん、いわないでくださいよ。ばらさないでください」と慌てた。
ポテトが運ばれてくると「これ立つの知ってる？」と無邪気にパッケージを立てて教える岡田にきむらは「それは知ってますよ！」とツッコミ。その後も自分のポテトを赤木にわけてあげる優しさをみせる岡田だが、新商品「クリームブリュレホットドーナッツ」の試食では、赤木に向け「僕にはくれないんだ…さっきはあげたのに」とポツリ。赤木はあわてて立ち上がり、袋から素手でひとつあげると「よかったです。等価交換ができて…」と安心。すっかり岡田に押され気味のたくろうだった。
