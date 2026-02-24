3月開催のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けた侍ジャパンの宮崎事前合宿は24日、最終日を迎えた。アドバイザーとして参加しているパドレス・ダルビッシュ有投手（39）にとっても最終日。侍に、持てる全てを注ぎ込んだ男は、充実感を口にし、仲間達にエールを送った。

この日はブルペン投球を見守り、ライブBPはケージ裏で視察。終了後には投手陣とマウンドで記念撮影も行った。期間中は投手陣のみならず、首脳陣、打者陣と様々なアドバイスを送ってきた。

「ピッチクロックとかピッチコムの、やり方っていうのを、知っててこっちに来たので、そういうことは伝えられましたし、それ以外は特にやることはなかったですけど、すごく自分としても楽しめました」と笑顔で振り返った。

前回大会は選手として、チームの中心となり、侍ジャパンを世界一へと導いた。今回は合宿初日の14日から、アドバイザーとして参加。世界一連覇への道はこの後、見守ることになる。「怪我なく、楽しむことはなかなか難しいんでしょうが、結果的に井端監督を胴上げしてる姿を見たいので、そこに向けて頑張ってほしいなと思います」と指揮官をはじめ、同じ時を過ごし、思いを共有した仲間達に熱いエールを送った。