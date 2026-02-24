お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（49）が、23日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。自宅の“洗濯ルール”に共演者があきれた。

洗濯頻度の話題になり、1人暮らしのメンバーは「3日に1回ぐらい」との意見でまとまった。しかし、下着1枚にも洗濯機を使うという「Kis-My-Ft2」二階堂高嗣は、「1回、靴下だけで回そうとしたら回らなかった」と告白。空だと認識した洗濯機が作動しなかったようで、「洗ってある靴下をもう1回入れて、かさ増しして洗った」と明かした。

対してクロちゃんは、使用済み衣類を洗濯機内に溜めていき、「パンパンになって、もう入らなくなったら洗う」と説明。「分けるって言うじゃん、でも俺、靴とかも全部入れるからね」とぶっちゃけると、一同は「靴！？」「それはない」と驚がくした。

「同じ、綺麗になるんだから」というクロちゃんに、「我が家」坪倉由幸は「普通はクロちゃんと二階堂の間。靴は入れない」とバッサリ。それでもクロちゃんは「洗濯機だもん！」と言い張ったが、スタジオでは「土を入れてるようなもん」「洗濯機がかわいそう」との声が上がっていた。