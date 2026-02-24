Image: akebims

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

MagSafeの普及で、スマホの背面はワイヤレス充電器やカードケースの一等地になりました。それだけに、落下防止のリングを取り付けてしまうと、途端に使い勝手が悪くなりませんか？

通勤電車でSNSを眺めるときはリングが欲しいけれど、自席でワイヤレス充電するときは外さないといけない。そんなスマホの背面スペースの奪い合いに悩んでいる方におすすめしたいのが、「SYANTO Catch2 Connect」です。

プロジェクトの終了時期が迫っているこちらのアイテム、リマインドも兼ねてその特長をご紹介していきます。

背面を占有しない、新しいスマホの支え方

Image: akebims

日々の暮らしの中で、スマホアクセサリーを付けたり外したりするのは、意外と手間になりますよね。この製品が提案するのは、背面をふさがない「背面フリー」というスタイルです。スマホとケースに挟んで装着。充電口から出ている形なので、背面には何も残らないのが特長です。

・MagSafe対応のウォレットをサッと貼り付ける ・車に乗るとき、マグネット式のホルダーに一瞬で固定する ・お気に入りのステッカーやケースのデザインをそのまま楽しむ

こんな使い方が思いのまま。単独の便利さのために何かを諦める必要もなくなりそうです。

身体を想う、底面で支える構造

Image: akebims

「SYANTO Catch2 Connect」を便利なだけのスマホリング、と捉えるのは少々早とちりかもしれません。実はこれ、身体の構造を熟知した鍼灸師の方が開発に携わっているんです。独自の「縦バランス構造」により、スマホを指ではなく底面で支える仕組みを提案。ボタンサイズが前作より大きくなり、安定感もアップしています。

たとえばスマホでニュースをチェックしているとき、底面支持により、体感的な重さが軽く感じられるもしれません。

職人の技術が光る、ミニマルなこだわり

Image: akebims

重さはわずか5g、シートの厚みは0.6mmほど。ポケットに収納しているときにも、付けていることが気にならないサイズ感です。それでいて、国内職人が1つずつ丁寧につくる、本革の風合いが楽しめるつくり。

・主張を抑えたミニマルなデザイン ・植物タンニンでなめされた上質な牛革（ボタン部） ・ライフスタイルに合わせやすい4色のカラー

広島の革工房と東京の町工場、それぞれの技術が詰まった「ジャパンメイド」の良さを感じられますよ。

MagSafeの利便性を活かしつつ、落下防止の安心感も、身体への配慮も。これらをバランスよくまとめた「SYANTO Catch2 Connect」は、スマートなガジェットライフを目指す方にとって、良い選択肢になるはずです。スマホを持つ手元を、もっと自由なものに変えてみませんか？ 気になった方は、ぜひプロジェクトをチェックしてみてくださいね。

machi-ya購入限定！ハッピーバレンタインキャンペーン

配布枚数：先着150枚（期間中1人1回まで使用可能） クーポン利用期限：2026年2月28日（土）23:59 クーポン金額：500円OFF（支援金額3,000円以上） 適用サービス：machi-yaのみ ※複数クーポンの同時使用NG※上限枚数に達した場合はご利用いただけません。予めご了承ください。

Image: akebims

