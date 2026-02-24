「スマホが軽く感じる」は本当か？ 鍼灸師が作ったこの小さな革パーツの正体
MagSafeの普及で、スマホの背面はワイヤレス充電器やカードケースの一等地になりました。それだけに、落下防止のリングを取り付けてしまうと、途端に使い勝手が悪くなりませんか？
通勤電車でSNSを眺めるときはリングが欲しいけれど、自席でワイヤレス充電するときは外さないといけない。そんなスマホの背面スペースの奪い合いに悩んでいる方におすすめしたいのが、「SYANTO Catch2 Connect」です。
プロジェクトの終了時期が迫っているこちらのアイテム、リマインドも兼ねてその特長をご紹介していきます。
背面を占有しない、新しいスマホの支え方
日々の暮らしの中で、スマホアクセサリーを付けたり外したりするのは、意外と手間になりますよね。この製品が提案するのは、背面をふさがない「背面フリー」というスタイルです。スマホとケースに挟んで装着。充電口から出ている形なので、背面には何も残らないのが特長です。
・MagSafe対応のウォレットをサッと貼り付ける
・車に乗るとき、マグネット式のホルダーに一瞬で固定する
・お気に入りのステッカーやケースのデザインをそのまま楽しむ
こんな使い方が思いのまま。単独の便利さのために何かを諦める必要もなくなりそうです。
身体を想う、底面で支える構造
「SYANTO Catch2 Connect」を便利なだけのスマホリング、と捉えるのは少々早とちりかもしれません。実はこれ、身体の構造を熟知した鍼灸師の方が開発に携わっているんです。独自の「縦バランス構造」により、スマホを指ではなく底面で支える仕組みを提案。ボタンサイズが前作より大きくなり、安定感もアップしています。
たとえばスマホでニュースをチェックしているとき、底面支持により、体感的な重さが軽く感じられるもしれません。
職人の技術が光る、ミニマルなこだわり
重さはわずか5g、シートの厚みは0.6mmほど。ポケットに収納しているときにも、付けていることが気にならないサイズ感です。それでいて、国内職人が1つずつ丁寧につくる、本革の風合いが楽しめるつくり。
・主張を抑えたミニマルなデザイン
・植物タンニンでなめされた上質な牛革（ボタン部）
・ライフスタイルに合わせやすい4色のカラー
広島の革工房と東京の町工場、それぞれの技術が詰まった「ジャパンメイド」の良さを感じられますよ。
MagSafeの利便性を活かしつつ、落下防止の安心感も、身体への配慮も。これらをバランスよくまとめた「SYANTO Catch2 Connect」は、スマートなガジェットライフを目指す方にとって、良い選択肢になるはずです。スマホを持つ手元を、もっと自由なものに変えてみませんか？ 気になった方は、ぜひプロジェクトをチェックしてみてくださいね。
