¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡¢¿ûÌîÃÒÇ·¤Ï¡Ö¥¥ì¤â¤¢¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¥é¥¤¥ÖBP½éÅÐÈÄ¤Ç´¶¤¸¤¿´ÓÏ½¡Ö¤¤¤¤Åê¼ê¡×
µÜºê¹ç½ÉºÇ½ªÆü
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ÎµÜºê¹ç½É¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤¬¡¢24Æü¤Ë¥é¥¤¥ÖBP¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê¥í¥Ã¥¡¼¥º¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¥ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¿ûÌî¤ÏµÜºê¹ç½ÉºÇ½ªÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥ÖBP¤ËÅÐÈÄ¡£3¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢ÂÇ¼Ô9¿Í¤ËÂÐ¤·°ÂÂÇÀ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ï3ËÜ¡£Åêµå¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¡ÖµîÇ¯¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¥ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡È¹ç³ÊÅÀ¡É¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢¿ûÌî¤é¤·¤¤°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤òÈäÏª¡£¡Ö¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤Åê¼ê¤À¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Æ±¤¸¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¦36ºÐ¤Ë»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ûÌî¤ÏÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤Ë·Þ¤¨¤¿Ãæ»³ÎéÅÔ³°Ìî¼ê¡Êµð¿Í¡Ë¤Ë¤Ï±¦Á°ÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢ÀÐ³À¾¡³¤ÆâÌî¼ê¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤ÏÍ·¥´¥í¡¢ÅòÀõÂçÆâÌî¼ê¡Êµð¿Í¡Ë¤Ï°ìÎÝ¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Ï½ªÎ»¡£2¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Ï3¿Í¤ÎÂÇ¼Ô¤òÌµ°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¤¿¡£ºÇ¸å¤Î3¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Ï2°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢½çÄ´¤ÊÄ´À°¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï±¦Éª¤Î¼ê½Ñ¤Çº£µ¨¤ÏÁ´µÙ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤¬¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤ÆµÜºê¹ç½É¤Ë½éÆü¤«¤é»²²Ã¡£Áª¼ê¤Ëµå¼ï¤ä¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½õ¸À¤òÁ÷¤ë¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤ËÆ°¤²ó¤Ã¤¿¡£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌòÌÜ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ç°ì¶èÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë