AKB48大盛真歩「ギリ少年」“別人級”14歳中学時代の写真に驚きの声「びっくり」「変貌ぶりがすごい」
【モデルプレス＝2026/02/24】AKB48の大盛真歩が2月23日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。中学生時代の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】AKB48人気メンバー「イメージ違いすぎてびっくり」衝撃のショートヘア＆日焼け姿の中学時代
「こさきと干支一周以上違うんですけど」と、2月23日に14歳の誕生日を迎えたAKB48研究生の近藤沙樹と比較した大盛は「私が14歳の時とか何してたかなってカメラロール遡ったらギリ少年でした」とつづり写真を投稿。バスケットボール部だったという大盛は耳が出るくらいのベリーショートの後ろ姿に、矢印で「これ」と記した写真や、ショートヘアで日焼けした姿でにっこりと笑顔で写真に写る姿を披露している。
この投稿に「イメージ違いすぎてびっくり」「まさに別人級」「ボーイッシュな姿も可愛い」「ショートカット似合ってる」「後ろ姿少年にしか見えない」「ここから美少女アイドルへの変貌ぶりがすごい」「少年だけど美人」などと注目が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】AKB48人気メンバー「イメージ違いすぎてびっくり」衝撃のショートヘア＆日焼け姿の中学時代
◆大盛真歩、中学時代の写真公開
「こさきと干支一周以上違うんですけど」と、2月23日に14歳の誕生日を迎えたAKB48研究生の近藤沙樹と比較した大盛は「私が14歳の時とか何してたかなってカメラロール遡ったらギリ少年でした」とつづり写真を投稿。バスケットボール部だったという大盛は耳が出るくらいのベリーショートの後ろ姿に、矢印で「これ」と記した写真や、ショートヘアで日焼けした姿でにっこりと笑顔で写真に写る姿を披露している。
◆大盛真歩の投稿に反響
この投稿に「イメージ違いすぎてびっくり」「まさに別人級」「ボーイッシュな姿も可愛い」「ショートカット似合ってる」「後ろ姿少年にしか見えない」「ここから美少女アイドルへの変貌ぶりがすごい」「少年だけど美人」などと注目が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】