¡Ú¾¾²°¡Û»ý¤Áµ¢¤ê¸ÂÄê¤Ç¡ÈÆù3ÇÜ¡É¥á¥Ë¥å¡¼ÅÐ¾ì¡¡60¼þÇ¯µÇ°´ë²èÂè4ÃÆ¡Ö¤ªÆù¤É¤Ã¤µ¤êµí¤á¤·ÊÛÅö¡×
µíÐ§Ž¥Äê¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¾¾²°¤Ï¡¢2·î24Æü(²Ð)10»þ¤è¤ê¡¢60¼þÇ¯µÇ°´ë²èÂè4ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¤ªÆù¤É¤Ã¤µ¤êµí¤á¤·ÊÛÅö¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
2019Ç¯Ž¥2020Ç¯¤Ë¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡Ö¤ªÆù¤É¤Ã¤µ¤ê¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬¡¢º£²ó¤Ïµí¤á¤·ÊÛÅö¤È¤·¤ÆÉü³è¡£ÈÎÇä¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¸ÂÄê¤È¤Ê¤ë¡£²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ1,000±ß¡£ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï3·î31Æü(²Ð)9»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£¡ÒÆùŽ¥¶Ì¤Í¤®¤ÎÎÌ¤¬3ÇÜ¡Ó
¡Ö¤ªÆù¤É¤Ã¤µ¤êµí¤á¤·ÊÛÅö¡×¤Ï¡¢¾¾²°¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¢¤ëµí¤á¤·¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ÊÂÀ¹¤Î¤´¤Ï¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢µí¤á¤·ÊÂÀ¹¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤ªÆùŽ¥¶Ì¤Í¤®¤ò3ÇÜÎÌÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥á¥Ë¥å¡¼¡£²áµî¤Ë¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡Ö¤É¤Ã¤µ¤ê¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÉü¹ï¾¦ÉÊ¤À¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¤ªÆù¤É¤Ã¤µ¤êµí¤á¤·ÊÛÅö¡×¤Î¾¦ÉÊ²èÁü¤ò¸«¤ë¡ÒÈÎÇä³µÍ×¡Ó
²Á³Ê:1,000±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¸ÂÄê¾¦ÉÊ
ÈÎÇä´ü´Ö:2026Ç¯2·î24Æü(²Ð)10»þ¡Á2026Ç¯3·î31Æü(²Ð)9»þ59Ê¬
¢¨Í½Äê¤è¤êÁá¤¯ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ:°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯Á´¹ñ¤Î¾¾²°
¢¨ÈÎÇä¾õ¶·¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬²ÄÇ½
¹ØÆþÊýË¡:
·ôÇäµ¡(¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È)¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¡¢¾¾ÊÛ¥Í¥Ã¥È¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ë¡¼¡¢¾¾ÊÛ¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼
¢¨Å¹Æâ°û¿©¤Ç¤ÎÃíÊ¸¤ÏÂÐ¾Ý³°
¢¨³ô¼çÍ¥ÂÔ·ô»ÈÍÑ²Ä