¡ÖÍ·¡ùµº¡ù²¦¥Ç¥å¥¨¥ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¥º¡×¤è¤ê¡Ö¥¤¥·¥º¡¦¥¤¥·¥å¥¿ー¥ë¡×¤¬OSHI WORKS¥·¥êー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖOSHI WORKS ¥¤¥·¥º¡¦¥¤¥·¥å¥¿ー¥ë¡×¤ò8·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï8,800±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡ÖÍ·¡ùµº¡ù²¦¥Ç¥å¥¨¥ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¥º¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¤¥·¥º¡¦¥¤¥·¥å¥¿ー¥ë¡×¤ò1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£Æ±¼Ò¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¡Ö¿ä¤·¡×³èÆ°¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¡ÖOSHI WORKS¡×¥·¥êー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¡¢·àÃæ¤Î°áÁõ¤äÑÛ¤È¤·¤¿Î©¤Á»Ñ¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·èÆ®¼Ô¤é¤·¤¤±Ô¤¤Æ·¤äÀéÇ¯¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖÀéÇ¯¥¿¥¦¥¯¡×¤Ê¤É¤âÂ¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¹âÌó230mm¡ÊÂæºÂ´Þ¤à¡Ë¤Ç¡¢ÂæºÂ¤Ï¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤ä¤¹¤¤ÀµÊý·Á¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
OSHI WORKS ¥¤¥·¥º¡¦¥¤¥·¥å¥¿ー¥ë
8·î È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§8,800±ß
¥¹¥±ー¥ë¡§1/7
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó230mm¡ÊÂæºÂ´Þ¤à¡Ë
¡Ú¤´Í½Ìó³«»Ï¡Û
¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤ÈËÉÙ¤ÊÉÊÂ·¤¨¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ö#OSHIWORKS¡×¥·¥êー¥º¡ª
¡ØÍ·¡ùµº¡ù²¦¥Ç¥å¥¨¥ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¥º¡Ù¤è¤ê¡Ö¥¤¥·¥º¡¦¥¤¥·¥å¥¿ー¥ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤Êý¤Ï3·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡ª
¢§¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡ªhttps://t.co/GFtZcH7lEN#Í·µº²¦ #yugioh pic.twitter.com/3yFwaJthFD
(C)¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥À¥¤¥¹¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦KONAMI