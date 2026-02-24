¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー¡×¤è¤ê¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¥«¥Õ¥§¤¬ÏÂ²Û»ÒÅ¹¤Ç¤Î°áÁõ¡ÖÌøÎÐ¾®Ìë¡×¤Î»Ñ¤Ç1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡ª¡Ö¥Ý¥Ã¥Ñ¥ì L¥µ¥¤¥º¡×¤Ç¥Í¥ª¥æ¥Ë¥ô¥¡ー¥¹¤âÎ©ÂÎ²½
¡¡¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¥«¥Õ¥§～ÌøÎÐ¾®Ìë～¡×¤ò2027Ç¯3·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¼õÃí´ü´Ö¤Ï4·î22Æü¤Þ¤Ç¡£²Á³Ê¤Ï23,800±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥²ー¥à¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー¡×¤è¤ê¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¥«¥Õ¥§¡×¤¬ÏÂ¤Î¼ñ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°áÁõ¤Ç1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡ÏÂ²Û»ÒÅ¹¤Ç¤Î°áÁõ¡ÖÌøÎÐ¾®Ìë¡×¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢Å¹Àè¤Ç¥³ー¥Òー¤òÞ»¤ì¤ë²º¤ä¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËõÃã¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÃåÊª¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¥Õ¥ê¥ë¤Î¥¨¥×¥í¥ó¤ä¥Öー¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÏÂÍÎÀÞÃï¤ÎÁõ¤¤¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤ÎÃæ¤Ë²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢½À¤é¤«¤¯¹¤¬¤ë¥¨¥×¥í¥ó¤Î¼Á´¶¤ä¡¢ÃúÇ«¤ËÊÔ¤Þ¤ì¤¿»°¤ÄÊÔ¤ß¤ÎÂ¤·Á¡¢°áÁõ¤Î¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿Ç¤Î¥â¥Áー¥Õ¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖPOP UP PARADE ¥Í¥ª¥æ¥Ë¥ô¥¡ー¥¹ L size¡×¤¬9·î¤ËÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Á³Ê¤Ï9,800±ß¡£¼õÃí´ü´Ö¤Ï3·î25Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡¡ÖPOP UP PARADE ¥Í¥ª¥æ¥Ë¥ô¥¡ー¥¹ L size¡×¤Ï¡¢¥²ー¥à¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Í¥ª¥æ¥Ë¥ô¥¡ー¥¹¡×¤ò¡¢Æ±¼Ò¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿·¤·¤¤¥·¥²¥¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¡ÖPOP UP PARADE¡×¤ÎL¥µ¥¤¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¡ÉéÉþ¡ÖUniverse-Naut¡×¤Î»Ñ¤òÁ´¹âÌó240mm¤ÇåÌÌ©¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¥«¥Õ¥§～ÌøÎÐ¾®Ìë～¡×»ÅÍÍ¡§ÅÉÁõºÑ¤ß´°À®ÉÊ ¥¹¥±ー¥ë¡§1/7¥¹¥±ー¥ë ¥µ¥¤¥º¡§Á´¹â Ìó235mm
¡ÖPOP UP PARADE ¥Í¥ª¥æ¥Ë¥ô¥¡ー¥¹ L size¡×»ÅÍÍ¡§ÅÉÁõºÑ¤ß´°À®ÉÊ ¥¹¥±ー¥ë¡§¥Î¥ó¥¹¥±ー¥ë ¥µ¥¤¥º¡§Á´¹â Ìó240mm
