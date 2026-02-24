俳優の岡田准一、お笑いコンビ・たくろうが２４日、都内でマクドナルド「プレミアムローストコーヒー」リニューアル発表イベントに出席した。

岡田はコーヒーカラーのブラウンのスーツ、たくろう・赤木裕ときむらバンドは、マクドナルドカラーの赤と黄色のジャケット姿で登壇した。

岡田は、「（たくろうが）大好きなんですよ」と明かし、黄色ジャケットを着用したきむらを横目に「僕グループカラー（＝Ｖ６時代のメンバーカラー）が黄色だったんです。もう譲りますよ！」。きむらは、恐縮しながら「僕は（若手芸人のユニット）ギャグレンジャーの黄色担当なので、ギャグイエローをあげます」とまさかのお返しで、岡田を笑わせた。

たくろうは、優勝した「Ｍ‐１グランプリ２０２５」で、「マクドナルドＣＥＯ」に対抗し、「やよい軒でおかわりをしているジョージだ」とボケを重ねるネタで爆笑をさらった。赤木は、かつてマクドナルドに週７日通っていたといい、「マクドは本当に小さい頃から行っていた」と思い入れの深さを明かした。

その後は３人でコーヒーを試飲し、ポテトをシェアするなど和気あいあいとイベント進行した。