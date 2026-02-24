

森高千里

森高千里が、昨年開催された『2025 森高千里コンサートツアー“あなたも私もファイト!!”』の映像商品（Blu-ray&DVD）を３月１１日に発売。その発売を記念して、東京・愛知・大阪の映画館（３か所）でプレミアム上映会の開催が決定した。

２０１９年に２１年ぶりに全国ツアーを再開して以降、“ライブが好き” という強い思いで、毎年精力的に全国ツアーを行っている。厳しいコロナ禍を乗り越え、今も変わらずコンサートに足を運んでくれるファンにあらためて感謝と”ファイト!!“を伝えたいという気持ちを込めて『２０２５ 森高千里コンサートツアー“あなたも私もファイト!!”』と題し、昨年４月５日神奈川・藤沢市民会館を皮切りに、１２月６日千葉・森のホール２１まで（全２６会場２８公演）全国ツアーを開催した。

森高が「今まで（本ツアー公演の中）で一番盛り上がったんじゃない？」とＭＣで問いかけるほどの盛り上がりに改めてファンに支えて貰っていると感じたという、２０２５年１０月１２日東京・昭和女子大学 人見記念講堂公演の模様を収録した映像商品が２０２６年３月１１日に発売される。

発売を記念して、東京・愛知・大阪の映画館（３か所）にて開催するプレミアム上映会では、スクリーンにて大迫力なライブ映像を楽しめる。本人登壇によるミニトークショーも行なわれる。

２０２６年６月からは【2026 森高千里 エスプレッソ SUMMER tour】をスタートする。

実施概要

コンサート情報

■タイトル森高千里『2025 森高千里コンサートツアー“あなたも私もファイト!!”』発売記念プレミアム上映会■開催日時／会場＜東京＞２０２６年４月４日(土) （１）15時00分スタート （２）18時30分スタート会場：１０９シネマズプレミアム新宿 https://109cinemas.net/premiumshinjuku/＜愛知＞２０２６年４月６日(月) （１）15時10分スタート （２）18時30分スタート会場：ミッドランドスクエア シネマ https://www.midland-sq-cinema.jp/index.html＜大阪＞２０２６年４月７日(火) （１）15時50分スタート （２）19時10分スタート会場：T・ジョイ梅田 https://tjoy.jp/t-joy_umeda※開場時間は映画館によって異なります。※各都市２回上映となります※全上映会にて本人登壇によるミニトークショーを行います。「2026 森高千里 エスプレッソ SUMMER tour 」６月１４日(日) 埼玉 サンシティ越谷市民ホール 大ホール６月１９日(金)，２０日(土) 愛知 COMTEC PORTBASE６月２６日(金)，２７日(土) 大阪 Zepp Osaka Bayside７月１７日(金)，１８日(土) 福岡 福岡国際会議場 メインホール７月２４日(金) 東京 LINE CUBE SHIBUYA （全国５ヶ所８公演）