¡Ú¸½Ìò¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î´ã¡§¥¢¥¦¥Ç¥£A5¡Û¥»¥À¥ó¤ä¥ï¥´¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆñ¤·¤µ¡¡Î©ÂÎ¹½À®¤Ç¾¡Éé¡¡°µ´¬¤Î¥ê¥¢¥Ó¥å¡¼¡ª
Æñ¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ø¿·¤·¤µ¡Ù¤ÎÉ½¸½ÊýË¡
¥¢¥¦¥Ç¥£¤¬½é¤ÎF1»²Àï¤òÈ¯É½¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÁü¤ò²þ¤á¤Æ¶¯¤á¤ëÃæ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¿··¿¡Ø¥¢¥¦¥Ç¥£A5¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÎÏ¶¯¤µ¤È°ÂÄê´¶¤òÊ»¤»»ý¤ÄÂ¤·Á¤Ø¤È¿Ê²½¡ª¥¢¥¦¥Ç¥£A5¥»¥À¥ó&¥¢¥Ð¥ó¥È¡¡Á´14Ëç
ÅÅÆ°²½°ìÊÕÅÝ¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤È¤Î¶¦Â¸¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤ëÆ°¤¤â¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ä¤³¤ÎA5¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë°õ¾Ý¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥»¥À¥ó¤ä¥ï¥´¥ó¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ø¿·¤·¤µ¡Ù¤ÎÉ½¸½ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¦¥Ç¥£¤Î¥»¥À¥ó¤Ï¥µ¥¤¥É¥¬¥é¥¹¤¬ÊÒÂ¦3Ëç¤Î¡Ø6¥é¥¤¥È¥¥ã¥Ó¥ó¡Ù¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¡£ ¥¢¥¦¥Ç¥£
¸½ºß¤Î¼çÎ®¤Ç¤¢¤ëSUV¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿¶¤êÉý¤¬Âç¤¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥¢¥¦¥È¥É¥¢·Ï¤«¤éÅÔ²ñÇÉ¤Þ¤ÇÂ¿ÍÍ¤ÊÉ½¸½¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¼Ö¼ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
°ìÊý¤Ç¥»¥À¥ó¤ä¥ï¥´¥ó¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¶Ë¤á¤Æ¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¼«Í³ÅÙ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹â¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥»¥À¥ó¤ä¥ï¥´¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢º¹ÊÌ²½¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Þ¤ºµó¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢¥µ¥¤¥É¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±C¥Ô¥é¡¼¡Ê¥ï¥´¥ó¤Ê¤éD¥Ô¥é¡¼¡Ë¤Î½èÍý¤ò¥¯¡¼¥Ú¥é¥¤¥¯¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢ÅÁÅýÅª¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤«¤Ç°õ¾Ý¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤³°Ê³°¤Ç¤Îº¹¤¬½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¤òÌÀ³Î¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤È¤·¤ÆÉ½¸½
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿··¿A5¤Ï¥·¥ë¥¨¥Ã¥È°Ê¾å¤Ë¡ØÎ©ÂÎ¹½À®¡Ù¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¤Î¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ï¥Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡Ê¥¢¥¦¥Ç¥£¤Î¸À¤¦¥¯¥¢¥È¥í¡¦¥Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¡Ë¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì¤ò¤è¤êÌÀ³Î¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤È¤·¤ÆÉ½¸½¡£Á´Ä¹4835mm¡¢Á´Éý1860mm¡¢Á´¹â1455mm¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢ÀèÂå¥â¥Ç¥ë¡ØA4¡Ù¤è¤ê¤ä¤äÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥ê¥¢¥Ó¥å¡¼¤Ï°µ´¬¤Ç¤¹¡£
¸µ¡¹¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä¥¤ê½Ð¤·¤¿¥Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ÇÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£ ¥¢¥¦¥Ç¥£
Á´Éý¤ÏA4¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È15mm¤Î³ÈÂç¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î°õ¾Ý¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¡£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·¤È¥ê¥¢¤Þ¤ï¤ê¤ÎÎ©ÂÎ½èÍý¤Ë¤è¤ê¡¢¶ÚÆù¼Á¤Ç¥½¥ê¥Ã¥É¤ÊÌÌÉ½¸½¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤½¤ÎÎ©ÂÎ¤¬¥ê¥¢¥³¥ó¥Ó¥é¥ó¥×¤Þ¤ÇÇÈµÚ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Î©ÂÎ¹½À®¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¿ôÇ¯¤Î¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ï¡¢¤ä¤äÀþ¤ò¶¯Ä´¤·¤¹¤®¤¿°õ¾Ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·A5¤Ï¡¢ºÙ¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤è¤ê¤âÂç¤¤ÊÌÌ¤È²ô¤Ç¸«¤»¤ëÊý¸þ¤Ø¤È²óµ¢¡£¤â¤È¤â¤È¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎÊÑ²½¤ÏÈó¾ï¤ËÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6¥é¥¤¥È¥¥ã¥Ó¥ó¤Î¥»¥À¥ó¤È¡¢¿²¤«¤»¤¿D¥Ô¥é¡¼¤Î¥¢¥Ð¥ó¥È
¥¢¥¦¥Ç¥£¤Î¥»¥À¥ó¤Ï¡¢¤Ê¤À¤é¤«¤ÊC¥Ô¥é¡¼¤ò»ý¤Ä6¥é¥¤¥È¥¥ã¥Ó¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÅÁÅýÅª¤Ê3¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥»¥À¥ó¤è¤ê¤â¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ç·Ú²÷¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤äBMW¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¸ÄÀ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤ÎA5¤¬¼Â¼ÁÅª¤Ë¥Ï¥Ã¥Á¥²¡¼¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥»¥À¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤Ï¥ï¥´¥ó¤Ë¶á¤¤¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¼ÂÍÑÀ¤ÎÎ¾Î©¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¥»¥À¥óÁü¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£SUVÁ´À¹¤Îº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÃæ¤ÇÎ©ÂÎ¹½À®¤ÈÌÌ¤ÎÎÏ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ëA5¤ÎÂ¸ºß¤ÏºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¤Í¡£
¿²¤«¤»¤¿D¥Ô¥é¡¼¤Ë¤è¤ëÌöÆ°Åª¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¾ÝÄ§¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¥¢¥¦¥Ç¥£
¥ï¥´¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥¢¥Ð¥ó¥È¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤¬¥ï¥´¥ó¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿ÅÁÅýÅª¤Ê¸Æ¾Î¤Ç¤¹¡£¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤òÃ±¤Ë¡Ø²ÙÊª¤òÀÑ¤à¥¯¥ë¥Þ¡Ù¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤äÀè¿ÊÀ¤òÈ÷¤¨¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ï¥´¥ó¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¤¿Àè¶î¼Ô¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ì»þ´ü¤Î¥ï¥´¥ó¥Ö¡¼¥à¤ò·Ð¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ÎSUVÁ´À¹¤Ë·Ò¤¬¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¿²¤«¤»¤¿D¥Ô¥é¡¼¤Ë¤è¤ëÌöÆ°Åª¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¤½¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¹¤¬¡¢A5¥¢¥Ð¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤Ë²Ã¤¨º£²ó¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ï¥´¥ó¤È¤¤¤¦ÏÈ¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤È°ÂÄê´¶¤òÊ»¤»»ý¤ÄÂ¤·Á¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦1ÃÊ³¬¤Î¿·Á¯¤µ¤âÍß¤·¤¯¤Ê¤ë
¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¥é¥¦¥ó¥É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢°ìÂÎ´¶¤¢¤ë¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÌÌ¹½À®¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ½¾Íè¤è¤ê¤â²ô¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡ØS5¡Ù¤ä¡ØS¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ï¥°¥ê¥ëÎ¾ÏÆ¤ËÂç¤¤Ê¥¨¥¢¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¯·¿¤ÎÂ¤·Á¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥ï¥¤¥É´¶¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÆ±»þ´ü¤Ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿¡ØQ5¡Ù¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¥¢¥¦¥Ç¥£¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤ËÇÈµÚ¤¹¤ë¤â¤Î¤È»×¤¨¤Þ¤¹¡£
¥é¥¦¥ó¥É´¶¤¢¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¡£¼Ì¿¿¤ÎS5¡¢¤Þ¤¿¤ÏS¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ê¥ëÎ¾ÏÆ¤Ë³«¸ýÉô¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¥¢¥¤¥¥ã¥Ã¥Á¤¬¡£ ¥¢¥¦¥Ç¥£
¤¿¤À¡¢¥°¥ê¥ë¤È¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ÎÈæÎ¨¤ä¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¦¥Ç¥£¤òÆ§½±¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÀµ¹¶Ë¡¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦°ìÃÊ¤Î¿·Á¯¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥Ü¥Ç¥£Á´ÂÎ¤ÎÎ©ÂÎ¿Ê²½¤¬Âç¤¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥¢¥¤¥³¥óÀ¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤Þ¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»ý¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¥¢¥¦¥Ç¥£A5¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥Ð¥ó¥È¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¶áÇ¯¼èºà¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤âÍß¤·¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë1Âæ¤Ç¤¹¡£