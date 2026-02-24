Ç®³¤»Ô¤ÎÅÚÀÐÎ®ºÒ³²¤á¤°¤ëÌ±»öºÛÈ½¡¡¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Ç»Ü¹©¶È¼Ô¤ÎÃËÀ¤ÏÀÕÇ¤¤òÈÝÄê¡¡Á°½êÍ¼Ô¤â¸á¸å¡¢¾Ú¸ÀÂæ¤ËÎ©¤ÄÍ½Äê
2021Ç¯¤ËÀÅ²¬¸©Ç®³¤»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÅÚÀÐÎ®ºÒ³²¤ò¤á¤°¤ëÌ±»öºÛÈ½¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¾Ú¿Í¿ÒÌä¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢º£·î¡¢º¾µ½ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿°ãË¡¤ÊÀ¹¤êÅÚ¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÁ°¤Î½êÍ¼Ô¤â¸á¸å¡¢¾Ú¸ÀÂæ¤ËÎ©¤ÄÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö¸¶¹ðÃÄ¤¬ÃÏºÛ¾ÂÄÅ»ÙÉô¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£°äÂ²¤ÎÊý¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¾Ú¿Í¿ÒÌä¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡×
ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·28¿Í¤¬»àË´¤·¤¿ÅÚÀÐÎ®ºÒ³²¤Ç¤Ï¡¢ÊøÍî¤·¤¿°ãË¡¤ÊÀ¹¤êÅÚ¤ÎÁ°¤È¸½ºß¤ÎÅÚÃÏ½êÍ¼Ô¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°äÂ²¤é¤¬64²¯±ß¤¢¤Þ¤ê¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¡¢ÀÅ²¬ÃÏºÛ¾ÂÄÅ»ÙÉô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ¹¤êÅÚ¤òÂ¤À®¤·¤¿»Ü¹©¶È¼Ô¤ÎÃËÀ¤¬¡ÖËÜÍèÆþ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÅÚº½¤¬ÈÂÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ÔÀ¯¤ËÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤È¾Ú¸À¤·¡¢¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤òÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Ë¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê¶¨ÎÏ¶â¤òÉÔÀµ¼õµë¤·¤¿º¾µ½ÍÆµ¿¤Çº£·îÂáÊá¤µ¤ì¸ûÎ±Ãæ¤Î¡¢À¹¤êÅÚ¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÁ°¤Î½êÍ¼Ô¡¦Å·ÌîÆó»°ÃË»á¤¬¾Ú¸ÀÂæ¤ËÎ©¤ÄÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
