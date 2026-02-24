【なんでも鑑定団】15万円で入手の松尾芭蕉の書状→衝撃の鑑定結果にスタジオ騒然 24日放送
24日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）で、15万円で入手した松尾芭蕉の書状が登場する。
【写真】衝撃の結果!?15万円で入手の松尾芭蕉の書状
お宝は、知人から譲り受けた芭蕉の書状。依頼人は、戦国武将・古田織部が創始した武家茶道の師範で、知人から「茶掛にどう？」と勧められ、破格の15万円で手に入れた。俳句も書いてあるらしく、もし本物なら大発見ではないかと期待している。衝撃の鑑定結果にスタジオが騒然とする。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】ＺＡＺＹ
【出張鑑定】出張鑑定in長野県安曇野市
【出張リポーター】原口あきまさ
【出張アシスタント】北川彩
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「TOY MUSEUM」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
額賀大輔（「ヌカガファインアート」代表取締役）
増田孝 (愛知東邦大学客員教授)
阿藤芳樹（「阿藤ギャラリー」代表取締役）
森由美（陶磁研究家）
